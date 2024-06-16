"Пожирає" плоть: Японією шириться рідкісна бактерія, здатна вбити за два дні

Упродовж перших п'яти місяців 2024-го в країні виявили більшу кількість інфікування, ніж за весь попередній рік

В Японії фіксують рекордну кількість випадків захворювання, спричиненого рідкісною бактерією, яка "пожирає" плоть. Більшість смертей внаслідок зараження відбуваються впродовж перших двох діб.

Із початку року в країні зареєстрували 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку, що перевищило рекордні минулорічні показники (941 заражених), інформує Bloomberg із посиланням на дані Національного інституту інфекційних хвороб Японії.

"Більшість смертей трапляється протягом 48 годин. Як тільки пацієнт помічає набряк стопи вранці, до обіду це може поширитися на коліно, і він може померти протягом 48 годин", – розповів професор інфекційних хвороб Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі.

Хворобу спричиняє стрептокок групи А, який спричиняє "стрептококову ангіну" – набряк і біль у горлі в дітей. Однак деякі типи бактерій, як ця, можуть призводити до стрімкого розвитку симптомів, зокрема:

болю і набряку кінцівок;

лихоманки;

низького кров’яного тиску.

Негативний вплив бактерії на організм людини здатний стати причиною некрозу, проблем з диханням, дисфункції органів та смерті.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : У Гондурасі оголосили надзвичайний стан через спалах вірусної інфекції, яку поширюють комарі

За даними ВООЗ, Streptococcus pyogenes, також відомий як Streptococcus групи А, – це група бактерій, які можуть переноситися в горлі або на шкірі людини. Вони є причиною понад 500 000 смертей щорічно в усьому світі.

Поширення інфекції між людьми зазвичай відбувається під час тісного контакту з інфікованим пацієнтом через кашель, чхання або контакт з раною.

У грудні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про п’ять заяв від європейських країн про збільшення випадків інвазивного стрептококового захворювання групи А. Серед держав, які фіксували захворювання, що переважно вражало дітей віком до 10 років – Франція, Ірландія, Нідерланди, Швеція та Велика Британія.

Тоді через помірне зростання випадків захворюваності, відсутність змін генів бактерії та зафіксованої резистентності до антибіотиків організація оцінила ризики для людини як низькі.

Раніше ми розповідали про перший випадок смерті хворого на мавпячу віспу в Південній Африці.