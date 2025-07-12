У США людина померла від найбільш летальної форми чуми

Мешканець американського штату Аризона помер від легеневої форми чуми. Це перший випадок у країні з 2007 року.

Інші подробиці випадку, зокрема особу померлого, не розголошують, повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву владу.

Чума – бактеріальна інфекція, відома тим, що вбила понад 50 мільйонів людей у Європі в XIV столітті. Захворювання спричиняє бактерія Yersinia pestis, яка зазвичай трапляється у дрібних ссавців та їхніх бліх.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) кажуть, що бактерія належить до зоонозних, тобто може передаватися від тварин до людини. Інфікування відбувається через укус блохи, прямий контакт із зараженими матеріалами або шляхом вдихання бактерії.

У людей перебіг хвороби буває важкий, особливо у септичній і пневмонічній формах – летальність за відсутності лікування варіюється від 30 до 100% випадків.

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Симптоми чуми в людей виникають від трьох до семи днів після інкубаційного періоду і нагадують прояви грипу. Хворі люди зазвичай скаржаться на:

лихоманку;

озноб;

біль;

слабкість;

блювоту;

нудоту.

Існує три основні форми чуми: найпоширеніша бубонна, при якій запалюються лімфатичні вузли, септицемічна, що спричиняє інфікування крові, а також легенева – найменш поширена та найсмертельніша.

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Останній тип хвороби особливий тим, що хворі можуть передавати патоген іншим людям через аерозольні інфекційні краплі.

Попри те, що в минулому чума стала причиною масштабної пандемії – Чорної смерті, наразі її легко лікують антибіотиками. За даними ВООЗ, хвороба поширена на всіх континентах, крім островів Океанії. Однак із 1990-х років більшість випадків зараження людей трапляються в Африці.

Нагадаємо, у 2024 році у США зафіксували випадок бубонної чуми в людини.