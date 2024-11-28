У США вперше дозволять трансплантацію органів між людьми з ВІЛ

У США люди з вірусом імунодефіциту людини зможуть отримати трансплантацію нирки або печінки від донорів, які також мають ВІЛ. Раніше такі операції дозволяли лише в межах наукових досліджень.

Відповідне рішення набуде чинності 4 грудня 2024 року, повідомляє The Washington Post.

Очікується, що завдяки змінам вдасться скоротити для пацієнтів час очікування життєво необхідних органів. Крім того, нововведення має розширити доступність пересадки до всіх пацієнтів, які цього потребують, незалежно від статусу ВІЛ.

Уперше докази безпечності трансплантації органів від донорів із ВІЛ для реципієнтів, що мають це ж захворювання, знайшли вчені з Південної Африки в 2010 році.

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У 2013 році в США дозволили проводити такі операції, але лише в межах наукових досліджень.

Уже в жовтні цього року в New England Journal of Medicine опублікували дослідження, яке підтверджує безпечність трансплантації органів між донорами та реципієнтами з ВІЛ.

"Це дослідження безсумнівно показує, що немає відмінностей між отриманням нирки від донора з ВІЛ і без цього захворювання. Крім зменшення стигматизації, це може допомогти пом’якшити несправедливість для людей з ВІЛ", – вважає провідна авторка роботи, професорка медицини та онкології в Медичній школі Джона Гопкінса ()США Крістін Дюран.

Науковці провели 198 пересадок нирки від здорових донорів та тих, хто мав ВІЛ. Результати показали, що трансплантація органів людей із ВІЛ мала таку ж успішність, як і учасників, які не мали цього захворювання.

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"Виживання пацієнтів було дуже високим в обох групах, приживлення нирок було чудовим. У певному сенсі це було нудне дослідження, але воно справді підкреслювало безпечність [трансплантації]: значних відмінностей не було", – підкреслила Крістін Дюран.

За словами науковиці, на східному узбережжі США пацієнтам доводиться очікувати на операцію від двох до п’яти років. Час у черзі на рятівну трансплантацію був навіть довшим для людей, які мають ВІЛ.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що через неконтрольоване вживання антибіотиків у країні за 10 років можуть припинитися трансплантації.