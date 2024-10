Прорив у трансплантації: пересадку нирок між ВІЛ-інфікованими визнали безпечною і ефективною

Вчені довели, що трансплантація нирок між ВІЛ-позитивними пацієнтами є безпечною та не пов’язана з додатковими ризиками ускладнень.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі New England Journal of Medicine, пише Associated Press.

Дослідники проаналізували 198 випадків трансплантацій нирок у США. Результати показали, що пацієнти з ВІЛ, які отримали органи від донорів з вірусом, мали такі самі показники виживання та рівні відторгнення трансплантата, як і ті, хто отримав нирки від ВІЛ-негативних донорів.

Нещодавно Міністерство охорони здоров’я США запропонувало змінити правила, що дозволять пересадку нирок і печінки від ВІЛ-позитивних донорів поза межами наукових досліджень. Якщо зміни будуть ухвалені, то вже наступного року дозволять пересадку нирок і печінки від ВІЛ-позитивних донорів поза межами наукових досліджень і за участі живих та померлих донорів.

У дослідженні брали участь пацієнти з ВІЛ, які мали ниркову недостатність і погодилися отримати орган як від ВІЛ-позитивного, так і від ВІЛ-негативного донорів – залежно від доступності.

Протягом чотирьох років дослідники спостерігали за пацієнтами і порівнювали результати. Ті, хто отримав органи від ВІЛ-позитивних донорів, мали такі ж високі показники виживання та низькі рівні відторгнення органів, як і ті, хто отримав нирки від людей без ВІЛ.

У деяких пацієнтів після пересадки підвищувався рівень ВІЛ у крові, однак це траплялося здебільшого через те, що вони не приймали ліки належним чином. Проте у всіх випадках вірус швидко повертався до дуже низьких або навіть невизначених рівнів.

"Це дослідження підтверджує, що такі трансплантації є безпечними і дуже успішними," — зазначив один із авторів дослідження Доррі Севіг.

Ідея пересадки органів від ВІЛ-позитивних донорів вперше була випробувана у 2010 році в Південній Африці. У США така практика була дозволена лише з 2013 року в рамках наукових досліджень.

Згодом, у 2019 році, лікарі з Університету Джонса Хопкінса провели першу в світі пересадку нирки від живого донора з ВІЛ до ВІЛ-позитивного реципієнта.

Як зазначила професорка соціології Керрі Футт, це допоможе не лише людям із ВІЛ, але й скоротить загальний час очікування органів для всіх.

За даними американської мережі трансплантації, понад 90 тисяч людей у США чекають на ниркові трансплантації, і у 2022 році понад 4 тисячі померли, так і не дочекавшись операції.

У коментарі до дослідження доктор Елмі Мюллер із Південної Африки зазначила, що це відкриття може мати великий вплив у багатьох країнах, які ще не використовують органи ВІЛ-позитивних донорів.

"Ми зробили ще один крок до справедливості та рівності для людей, які живуть із ВІЛ", – підкреслила вона.

