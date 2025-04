У молодих жінок зі США вперше зафіксували більше запоїв, ніж у чоловіків – дослідження

З 2021 по 2023 рік рівень епізодичного вживання алкоголю (binge drinking) серед молодих жінок у США вперше перевищив показники серед чоловіків того ж віку.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of the American Medical Association, пише MedicalXpress.

Дослідники проаналізували дані 267 843 дорослих, які брали участь у Національному опитуванні щодо вживання наркотиків і здоров’я (National Survey on Drug Use and Health) за два періоди: 2017-2019 і 2021-2023 роки.

Вчені з Піттсбурзького університету хотіли вивчити, як змінилися гендерні відмінності у частоті надмірного й регулярного вживання алкоголю.

У 2017-2019 роках показник епізодичного вживання алкоголю протягом місяця був значно нижчим у жінок, ніж у чоловіків: 22,6 проти 29,2 випадку на 100 осіб. Серед молоді віком 18-25 років ці цифри складали 36,4 у жінок проти 37,7 у чоловіків.

Однак у 2021-2023 роках картина змінилася. Хоча в цілому жінки продовжували вживати менше алкоголю, ніж чоловіки (21,8 проти 25,7 на 100 осіб), серед жінок віком 18-25 років зафіксували вищий рівень епізодичного пияцтва, ніж серед чоловіків – 31,6 проти 29,9 на 100 осіб.

Попри зростання binge drinking серед молодих жінок, показник важкого регулярного вживання алкоголю (heavy drinking) залишається нижчим у жінок у всіх вікових групах. У 2021-2023 роках він становив 5,0 на 100 осіб у жінок і 7,8 у чоловіків.

"З огляду на зростання випадків алкогольної хвороби печінки й смертності серед жінок порівняно з чоловіками, лікарі мають ретельно проводити скринінг на надмірне вживання алкоголю серед молодих жінок, щоб зменшити ризики для здоров’я в майбутньому", – зазначають автори дослідження.

Довідково: binge drinking – це не щоденне пияцтво, а періодичне надмірне вживання спиртного. У США "запоєм" вважають споживання такої кількості алкоголю, яка підвищує концентрацію алкоголю в крові до 0,08% і вище (5+ стандартних напоїв для чоловіків або 4+ стандартних напоїв для жінок).