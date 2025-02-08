Чому не всі люди, які зловживають алкоголем, однаково схильні до хвороб печінки? Пояснення вчених

Чому деякі люди, які зловживають алкоголем, більш схильні до хвороб печінки

Чому в одних людей, які зловживають алкоголем розвивається прогресуюче захворювання печінки, а в інших – ні? Вчені виявили, що на це можуть впливати три фактори.

У дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology, йдеться, що ті, у кого діагностували високий кров’яний тиск, діабет чи велику окружність талії (майже 89 сантиметрів для жінок і понад 101 – для чоловіків) мають вдвічі вищий ризик розвитку прогресуючої печінкової хвороби, пише Medical Xpress.

У ході роботи вчені проаналізували дані Національного огляду здоров'я та харчування – великого національного дослідження, у якому взяли участь понад 40 тисяч людей. Вони вивчали взаємозв'язок між зловживанням алкоголем, індивідуальними факторами ризику та випадками значного фіброзу печінки – це рубцювання, яке може призвести до печінкової недостатності.

У дослідженні зловживання алкоголем визначалося як споживання більше 1,5 напою на день для жінок (20 грамів) та більше двох напоїв на день для чоловіків (30 грамів).

Науковці виявили, що у людей, які зловживають алкоголем і страждають на діабет або мають велику окружність талії, ймовірність розвитку прогресуючих захворювань печінки в 2,4 рази вища, а у людей з високим кров'яним тиском – у 1,8 рази.

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Доктор медичних наук, фахівець з патологій та трансплантації печінки Браян Лі зазначив, що вже наявні проблеми зі здоров’ям можуть вплинути на те, як печінка реагуватиме на алкоголь.

За словами Лі, кардіометаболічні фактори ризику (ті, які збільшують ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб – ред.) пов’язані з накопиченням жиру в печінці, що може призвести до фіброзу чи рубцювання. Цьому сприяє також й вживання алкоголю.

Воночас дослідники не аналізували, чому ці три фактори ризику є більш небезпечними для печінки. Браян Лі припускає, що вони мають спільний механізм для накопичення жиру в печінці, що в поєднанні з додатковими жировими відкладеннями від надмірного вживання алкоголю може спричинити значну шкоду.

Фахівець наголошує, що це не означає, що людям без цих кардіометаболічних ризиків безпечно вживати велику кількість алкоголю.

"Ми знаємо, що алкоголь токсичний для печінки, і всі люди, які багато п'ють, перебувають у групі ризику розвитку прогресуючих захворювань печінки", – сказав Браян Лі.

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