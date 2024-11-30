Скільки українців курять щодня і як часто вживають алкоголь: результати опитування

94% опитаних кажуть, що не мають проблем з алкоголем

У 2023 році 25,9% українців зізналися, що щоденно курили тютюнові вироби. При цьому палять цигарки, кальян або вироби для електричного нагрівання майже половина опитаних чоловіків у країні (45,6%).

Ще понад 40% українців заявили, що вживали алкогольні напої щонайменше раз на місяць.

Про це йдеться у звіті "Індекс здоров’я. Україна-2023. Результати загальнонаціонального дослідження" Київського міжнародного інституту соціології.

За даними опитування, у 2023 році загалом 29,1% респондентів казали, що курять, при цьому понад чверть українців робили це щоденно.

Найбільше курців серед населення різних областей в Києві (40,1%), а також

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на Одещині – 39%;

Київщині – 34,2%;

Дніпропетровщині – 32,9%;

Закарпатті – 31,2%.

При цьому найменше курців у Сумській (17%) та Чернівецькій (19,6%) областях.

Скриншот: "Індекс здоров’я. Україна-2023. Результати загальнонаціонального дослідження"

Наскільки частіше чоловіки курять, ніж жінки?

Дані демонструють незначне збільшення поширеності тютюнових виробів серед населення. Наприклад, у 2016 році щодня курили 24,7% опитаних, у 2017 році – 21,5%, а в 2018-му році – 23,7%.

Результати опитування 2023 року підтвердили традиційний поділ курців за статтю – кількість курців серед чоловіків значно більша (45,6%), ніж серед жінок (15,5%).

При цьому 7,5% чоловіків зізнаються, що щодня викурюють понад 25 сигарет, коли серед жінок таких лише 0,7%.

Люди якого віку курять частіше?

Соціологи виявили, що найбільше щоденних курців серед людей середнього віку, трохи менше – серед молоді. Загалом розріз за віком виглядає так:

37,6% серед групи від 18 до 29 років;

39,3% серед респондентів від 30 до 44 років;

29,4% серед учасників від 30 до 44 років;

14,1% серед людей від 45 років.

Чи намагаються курці позбутися шкідливої звички?

Фахівці кажуть, що існує мало виражена закономірність між самооцінкою стану здоров’я та курінням – ті, хто вважають свій стан гіршим, курять менше. Щоденно курять 15,5% респондентів, які називають своє здоров’я "дуже поганим", а 33,2% опитаних вважають свій стан "дуже добрим".

Водночас 67,8% курців, які взяли участь у дослідженні, кажуть, що мають намір припинити курити. Однак переважна більшість із них переконані, що не потребують професійної допомоги – про таку потребу заявили лише 16,2% курців, які мають намір кинути палити.

Як часто українці вживають алкоголь?

Дослідження показало, що за останні 12 місяців 40,4% опитаних українців вживали алкогольні напої щонайменше раз на місяць.

Водночас 53,4% респондентів сказали, що не вживали пива за цей період, 59% – вина, а 60,8% – міцних алкогольних напоїв.

Скриншот: "Індекс здоров’я. Україна-2023. Результати загальнонаціонального дослідження"

Соціологи підрахували, що в середньому за один раз опитані споживали найбільше чистого спирту в міцних алкогольних напоях (57,9 грама), трохи менше – в пиві (29,6 грама), а у вині лише 21,7 грама.

Переважна більшість опитаних українців переконані, що не мають проблем із алкоголем – таку думку висловили 93,3%.

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За словами авторів дослідження, в деяких частинах країни респонденти відносно частіше зізнавалися в надмірному вживанні алкоголю, зокрема в Харківській (13,6%) та Запорізькій (12,5%) областях.

Дослідження провели з 5 по 20 листопада 2023 року, в ньому взяли участь близько 9200 українців віком від 18 років із 22 областей України та міста Києва. Методом опитування в Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківських областях було телефонне інтерв’ю, в інших частина країни – особисте інтерв’ю з використанням планшетів.

Раніше опитування Центру громадського здоров’я МОЗ, яке провели в листопаді 2023 року, показало, що 72% українців вживали алкоголь протягом попереднього року.