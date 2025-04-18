Міжнародна діабетична федерація визнала п’ятий тип діабету: він пов’язаний із недоїданням

Міжнародна діабетична федерація визнала існування ще одного виду діабету – п’ятого типу. Він виникає через недоїдання.

Його визнали на Всесвітньому конгресі у Таїланді 8 квітня, повідомляє The Independent.

Захворювання вивчали упродовж багатьох років. Перші дослідження цього різновиду діабету розпочалися ще всередині XX століття, однак тоді його неправильно кваліфікували як діабет першого або другого типу.

Як відомо, цукровий діабет першого типу є результатом аутоімунного руйнування клітин, що виробляють інсулін. При діабеті другого типу виникає інсулінорезистентність – нездатність організму використовувати інсулін, який він виробляє.

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Натомість цукровий діабет п’ятого типу відрізняється від обох попередніх. У цьому випадку організм не виробляє достатньо інсуліну через порушення розвитку підшлункової залози, що спричинене недоїданням та виснаженням.

"Пацієнти з цим типом діабету переважно молоді та худі. Спершу вважалось, що це вказує діабет першого типу, який можна контролювати за допомогою ін’єкцій інсуліну для регулювання рівня цукру в крові.

Але інсулін не допоміг цим пацієнтам, а в деяких випадках спровокував небезпечно низьке падіння рівня цукру в крові", – розповіла MedicalXpress професорка Мередіт Хокінс – директорка Глобального інституту діабету в Медичному коледжі Альберта Ейнштейна, яка досліджувала цей тип діабету.

Як зазначають на сайті Міжнародної діабетичної федерації, діабет п’ятого типу вражає від 20 до 25 мільйонів людей у ​​всьому світі. Переважно йдеться про Азію та Африку.

Яким чином його лікувати, вирішуватиме робоча група, про створення якої оголосили на конгресі.

"Занадто довго цей стан залишався невизнаним, вражаючи мільйони людей і позбавляючи їх доступу до догляду.

Із запуском робочої групи щодо вивчення діабету п’ятого типу ми робимо рішучі кроки, щоб виправити це. Це стосується справедливості, науки та порятунку життів", – зазначив президент Міжнародної діабетичної федерації Пітер Шварц.

Група повинна буде розробити офіційні діагностичні та терапевтичні рекомендації для діабету п’ятого типу протягом наступних двох років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за понад 30 років кількість хворих на діабет у світі подвоїлася. Наразі вона перевищує 800 мільйонів.