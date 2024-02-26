В Україні вперше видалили злоякісну пухлину серця, витягнувши його з грудної клітки

У Тернопільській обласній клінічній лікарні вперше видалили ракову пухлину з серця методом аутотрансплантації – щоб усунути новоутворення з лівого передсердя орган вийняли з грудної клітки.

Хірургічне втручання тривало 13 годин. Під час нього пацієнт був підключений до апарата штучного дихання, повідомляють у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Унікальну операцію провели 45-річному військовослужбовцю, який отримав поранення на фронті. Попередньо чоловікові діагностували мітральну недостатність (вада серця, при якій мітральний клапан щільно не закритий).

"До нас у відділення військовослужбовця направили на планову операцію. Під час діагностики у лівому передсерді ми бачили певну масу, яку сприйняли як тромботичну.

Коли ж почали операцію, виявили пухлину. Взяли гістологію і вирішили не продовжувати планову операцію: до такого масштабного втручання потрібно було підготуватися", – розповів кардіохірург, завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні Володимир Мороз.

Операція з видалення пухлини на серці Тернопільська обласна військова адміністрація

За його словами, щоб отримати доступ до новоутворення, серце потрібно було вийняти. Тому операція відбувалася у два етапи.

Перший включав в себе експлантацію серця та видалення фрагментів пухлини в грудній клітці. Згодом з бичачого перикарду (зовнішньої оболонки серця) медики сформували задню стінку лівого передсердя, в яку попередньо вшили легеневі вени. "Рідна" стінка була вражена саркомою, тому лікарі видалили її.

Другий етап – це безпосередня робота з серцем, під час якої чоловікові відновили ліве передсердя і встановили новий мітральний клапан.

Післяопераційний період був складним, кажуть медики.

"Зараз стан пацієнта задовільний. Ми його виписали. Він перебуває зі сім'єю у Києві. Також проходить реабілітацію та спецлікування", – зазначив Володимир Мороз.

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