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Що відомо про стан повітря у Києві та як захиститися від забрудників

Олена Барсукова — 10 червня, 17:10
Що відомо про стан повітря у Києві та як захиститися від забрудників
Наслідки обстрілу Києва 10 червня/ДСНС

10 червня після масованого російського обстрілу в Києві вирували пожежі, а містяни скаржилися на якість повітря.

Втім, на станціях моніторингу (станом на 8 ранку) зафіксували низький рівень забруднення повітря і нормальний радіаційний фон по всьому місту, повідомив Департамент захисту довкілля КМДА на офіційному порталі столиці.

Водночас у деяких частинах Києва  ситуація була дещо гіршою, ніж в інших.

О 10:40, за даними Київського міського центру контролю і профілактики хвороби, в Оболонському та Подільському районах зафіксували перевищення показників діоксиду азоту, діоксиду сірки та оксиду вуглецю.

Зокрема, на проспекті Куренівському, 19/5 зафіксували:

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  • 0,36 мг/м³ діоксиду азоту при нормі 0,2 мг/м³;
  • 1,0 мг/м³ діоксиду сірки при нормі 0,5 мг/м³;
  • а також 8,2 мг/м³ оксиду вуглецю при нормі 5,0 мг/м³.

Аналогічні показники за адресою вулиця Кирилівська, 117 також перевищували нормативні значення і сягали відповідно:

  • 0,27 мг/м³;
  • 1,0 мг/м³;
  • 6,8 мг/м³.

При цьому на Балтійському провулку та вулицях Глибочицькій, Дорогожицькій, Волоській і Набережно-Луговій показники перебувавали у межах норми.

Що відомо про ранковий стан повітря у столиці

Правий берег

Станом на 8 ранку, на проспекті Європейського Союзу, 64-Г індекс якості повітря становив 25 – це дуже низький рівень забруднення.

Усі шкідливі речовини значно нижчі за допустимі норми: пил різних фракцій, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю та озон. Радіаційний фон – 0.101 мкЗв/год.

На вулиці Щусєва, 20 ситуація краща – індекс 19. Концентрації всіх забруднювачів також в межах безпечних показників. Радіація – 0.107 мкЗв/год.

На вулиці Турівській, 28 індекс якості повітря дещо вищий – 43, але це все ще низький рівень забруднення. Показники шкідливих речовин залишаються в безпечних межах. Радіаційний фон – 0.117 мкЗв/год.

На проспекті Берестейському, 97 зафіксували індекс якості повітря 24 (дуже низький рівень). Усі забруднювачі в нормі, радіація – 0.101 мкЗв/год.

На вулиці Китаївській, 22 індекс становить 20 – дуже низький рівень забруднення. Окрім стандартних речовин, тут також виміряли бензол, який теж у безпечних межах. Радіація – 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На Харківському шосе, 7/1 найкращий показник – індекс 16 (дуже низький рівень). Усі забруднювачі мають низькі показники. Радіаційний фон – 0.111 мкЗв/год.

На вулиці Архітектора Вербицького, 26 індекс становить 53 – це середній рівень забруднення, найвищий по місту. Тут зафіксовано більше пилу та додатково виміряли аміак і сірководень, але всі показники в межах норми. Радіація – 0.099 мкЗв/год.

У КМДА нагадують: індекс якості повітря розраховується автоматично на основі концентрації основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим чистіше повітря.

Актуальні дані про стан повітря можна відстежувати на сайті asm.kyivcity.gov.ua та в застосунку "Київ Цифровий".​​​​​​​​​​​​​​​​

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Як захиститися від забрудненого повітря

Щоб зберегти здоров'я від впливу забрудненого повітря, у Міністерстві охорони здоров'я рекомендують:
  • зачинити вікна та двері;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • пити більше води, зокрема мінеральну лужну воду;
  • якщо є очищувач повітря, слід увімкнути його на максимум;
  • проводити вологе прибирання вдома;
  • вимкнути вентиляційні системи, які забирають повітря з вулиці;
  • надягати маску, якщо потрібно вийти надвір;
  • приймати душ кілька разів на день.
Особливу увагу на ці поради варто звернути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також батькам маленьких дітей.
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"Вкрай важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації, зокрема, слідкувати за оновленнями офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб", – додають у МОЗ.

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