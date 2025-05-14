Наслідки помітні через роки: науковці розповіли, як забруднене повітря впливає на дітей

Згубний вплив забрудненого повітря в ранньому дитинстві може зумовити довготривалі наслідки для здоров’я – вже у підлітковому віці ризики хвороб через це зростають на третину.

До такого висновку дійшли британські вчені, йдеться в дослідженні, опублікованому в Scientific Reposts, інформує The Guardian.

Команда науковців Університетського коледжу Лондона проаналізувала дані дев’яти тисяч підлітків, які народилися між 2000 та 2002 роками. Вчені відстежили, який вплив на їхнє здоров’я мали різні типи забруднювачів повітря, зокрема мікроскопічні тверді частинки в повітрі та оксид азоту.

Результати показали, що підлітки, які проживали в районах із забрудненим повітрям у ранньому дитинстві (від двох до чотирьох років), частіше повідомляли про проблеми зі здоров’ям у 17 років.

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За словами провідного автора дослідження Герго Бараньї, крихітні частинки в забрудненому повітрі здатні проникати в дихальні шляхи, а звідти – в кров та головний мозок. Цей механізм пов’язують із тим, чому повітря може зумовлювати проблеми зі здоров’ям.

Крім того, вчені виявили, що більшу ймовірність погіршення здоров’я та хронічних захворювань мали підлітки з етнічних меншин та бідних районів, оскільки ті зазвичай зазнають вищого рівня забрудненості повітря.

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Вчені вважають, що вік від трьох до шести місяців є чутливим до згубного впливу забрудненого повітря. Автори дослідження кажуть, що в майбутніх роботах визначать, які конкретно розлади або проблеми зі здоров’ям пов’язують зі шкідливим довкіллям у ранньому віці.

Нагадаємо, науковці підрахували, що забруднене повітря щороку стає причиною смерті понад 100 тисяч людей у Європі.