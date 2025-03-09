Визначення біологічного віку органів може передбачити вікові хвороби – вчені

Вчені виявили, що пришвидшене старіння одного органу може впливати на інші

Науковці розробили тест крові, який здатен показати біологічний вік органів і передбачити ризики захворювання через роки та десятиліття.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в The Lancet Digital, пише Medical News Today.

Біологічний вік, на відміну від хронологічного, вважають кращим показником здоров'я, адже він показує, скільки років організму людини в цілому та окремим її органам.

Стан тіла людини може значно відрізнятися від її хронологічного віку, адже на нього впливають генетика та спосіб життя. Навіть у межах одного організму біологічний вік може бути різним, залежно від кожного органу.

Команда дослідників під керівництвом вчених з Університетського коледжу Лондона виявила, що аналіз крові для визначення біологічного віку органів може передбачити ризики хвороб через роки та навіть десятиліття.

РЕКЛАМА:

У дослідженні взяли участь понад шість тисяч учасників. Науковці вивчали їхні медичні записи, а також визначали біологічний вік за білками плазми в крові. Повторно здоров'я учасників оцінили через 20 років.

На основі білкових даних вони визначали розриви в біологічному та хронологічному віці організму загалом і дев'яти його органах та системах органів:

артеріях;

мозку;

серці;

імунній системі;

кишківнику;

нирках;

печінці;

легенях;

підшлунковій залозі.

Завдяки цій інформації науковці розглянули 45 вікових захворювань, щоб визначити, чи впливає різниця у віці на ризик їхнього розвитку.

Виявилося, що пришвидшене старіння органів спричиняє підвищений ризик розвитку 30 із 45 вікових захворювань. Наприклад, учасники дослідження з біологічно "старим" серцем мали більше шансів захворювань цього органу в подальшому житті.

Читайте також : Як підвищити швидкість роботи мозку? Вчені розкрили простий секрет

При цьому прискорене старіння одного органу підвищувало ризики захворювання багатьох частин тіла. Цей ефект, як побачили вчені, мав і зворотну дію.

Крім того, дослідження показало, що швидше старіння певного органу збільшує ймовірність захворювань, які вражають увесь організм.

"Це має сенс, оскільки функції органів впливають одна на одну. Крім того, існують спільні імунні, генетичні, судинні та запальні механізми. Однак з погляду практики ці зв'язки ускладнюють розвиток профілактики та лікування.

Це було вкрай необхідне дослідження з багатьма відкриттями", – пояснив професор громадської охорони здоров'я в Університеті штату Нью-Мексико Лдагдіш Хубчандані, який не брав участі в роботі.

Автори дослідження зазначають, що наслідки старіння клітин виявилися масштабними, а прискорене старіння органів було пов’язане з підвищеним ризиком смертності.

Також вони виявили, що вікові розриви в імунній системі мали міцний зв'язок із пізнішим розвитком деменції, а швидке старіння кишківника було найсильнішим фактором ризику хвороби Паркінсона.

"Цей тип аналізу крові може кардинально змінити ситуацію в профілактичній медицині, особливо в системах охорони здоров'я, орієнтованих на довголіття.

За допомогою виявлення старіння органу на ранніх стадіях, лікарі можуть впровадити цілеспрямовані методи, як-от зміну способу життя, ліки або регенеративну терапію ще до того, як хвороба проявиться", – додав головний фахівець із довголіття та генний інженер Лондонського регенеративного інституту Себнем Унлуіслер.

Водночас автори роботи відзначають її обмеження. Зокрема те, що вибірка учасників була в загальному здоровіша, ніж популяції, а рівень захворюваності на деякі хвороби був низьким, тому зв'язок не завжди вдавалося легко підтвердити.

Раніше ми розповідали, що таке біологічний вік, чим він відрізняється від хронологічного та як це можна визначити.