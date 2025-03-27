4 неочевидні ознаки того, що ви старієте

У процесі старіння може змінюватись голос, зріст, а також можуть зміщуватись зуби

З роками людське тіло зазнає не лише очевидних вікових змін, а й малопомітних, часом несподіваних трансформацій. Деякі з них можуть викликати подив або тривогу, хоча насправді є цілком природними.

Про такі зміни йдеться у матеріалі The New York Times.

Можуть зміщуватися зуби

Як розповіла завідувачка відділення ортопедії Стоматологічного коледжу Нью-Йоркського університету Лейла Джахангірі, з віком зуби "зміщуються та дрейфують". Частіше це стосується нижнього зубного ряду, а не верхнього.

Є декілька поширених причин цього процесу: втрата зуба, захворювання ясен, через які зуби легше розхитуються, а також стирання зубів, наприклад, від скреготіння.

Може змінитися голос

З віком голосові зв’язки стають тоншими та менш еластичними. Вони можуть не змикатися так міцно, як раніше, пояснює Тед Мау – директор Центр дослідження голосу при Університеті Південно-західного медичного центру Техасу. У результаті голос може стати слабшим або більш хрипким.

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Встановлено, що голоси чоловіків і жінок змінюються по-різному.

"У деяких чоловіків, які раніше мали глибокий, дзвінкий голос, він може звучати не настільки глибоко з віком", – пояснив доктор Мау.

У жінок навпаки голос може стати більш низьким та навіть хриплуватим через гормональні зміни.

Якщо зміни у голосі впливають на ваше самопочуття, або якщо захриплість триває більше декількох тижнів, необхідно звернутись до лікаря.

Може зменшитись зріст

Зменшення зросту розпочинається у 40 років. Дослідження показують, що чоловіки та жінки втрачають у зрості по-різному: до 70 років чоловіки втрачають у середньому 2,5 сантиметри, а жінки – майже 2 сантиметри. Після 80 років зріст може зменшитись на таку ж цифру.

Керівник відділу Центру геріатричної медицини клініки Клівленда Ардешир Хашмі пояснює, що зменшення зросту зумовлене втратою хрящів в хребцях. Крім того, м’язи живота та нижньої частини спини навколо хребта можуть слабшати, що ускладнює утримання хребта у вертикальному положенні.

"Ви можете частково уповільнити рух, залишаючись фізично активним і виконуючи вправи з обтяженнями, які зміцнюють ваше ядро ​​та стимулюють ріст кісток, а також отримуючи достатню кількість кальцію та вітаміну D у своєму раціоні, – зауважив він

Варто звернути увагу, що значна втрата зросту може свідчити про остеопороз або інші захворювання. У такому випадку потрібно звернутися до лікаря.

Може стати менше мігреней

Жінки в два-три рази частіше хворіють на мігрень, ніж чоловіки. При цьому напади у них триваліші та сильніші. Однак після менопаузи кількість нападів мігрені може зменшитись.

З віком жінки можуть відчувати мігрень без супутніх симптомів, як-от головний біль, аура або нудота, зауважує неврологиня Сеніха Нур.

"Більшість жінок повідомляють, що їх мігрень полегшується. Також у них зменшується частота й важкість перебігу нападів. Іноді вони можуть навіть більше не мати нападів мігрені", – додала неврологиня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зміна режиму сну впливає на старіння.