Достатньо двох доз на рік: у ЄС дали зелене світло ін’єкційному препарату для профілактики ВІЛ

На відміну від інших засобів, препарат захищає від вірусу протягом шести місяців

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити ін’єкційний препарат для профілактики вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Наступним кроком стане схвалення ліків на території Євросоюзу.

Науковці вважають, що ліки можуть допомогти зупинити передачу вірусу, пише Associated Press.

Регулятор лікарських засобів у ЄС заявив, що ленакапавір, який випускають під назвою Yeytuo, є "високоефективним" і "становить значний інтерес для громадського здоров’я"

Раніше дослідження показали, що ленакапавір, який уже використовують для лікування хворих на ВІЛ, має майже стовідсоткову ефективність у припиненні передачі патогену для чоловіків та жінок.

Ліки мають вводити у формі ін’єкцій двічі на рік. Лікарський засіб надає захист від вірусу на шість місяців і має найбільш тривалий ефект. Для порівняння, інші уколи потрібно вводити раз на два місяці, а таблетки приймати щоденно.

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Виконавча директорка агентства ООН із питань СНІДу Вінні Б’яніма заявила, що ліки "можуть змінити траєкторію епідемії ВІЛ", якщо стануть доступними для громадськості.

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Раніше цього місяця Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала країнам пропонувати додатковий засіб для людей з групи ризику. Основним способом захисту від зараження вважають правильне використання презервативів.

Також ленакапавір схвалили для профілактики ВІЛ у США.

Попри сподівання на ефективність засобу у боротьбі з ВІЛ, деякі експерти висловили занепокоєння через обмежений доступ людей до ліків.

Фармацевтична компанія Gilead заявила, що дозволить продавати дешеві генеричні версії у 120 бідних країнах із високим рівнем ВІЛ. Однак перелік держав майже не включає Латинську Америку, де показники хворих нижчі, але активно зростають.