У Європі спалахнула "лихоманка папуг", померло 5 людей. Що це за хвороба?

У кількох європейських країнах зафіксували спалах "лихоманки папуг" – бактеріальної інфекції під назвою пситакоз, яка передається від птахів до людей і може уражати дихальні шляхи.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цьогоріч від хвороби вже померло 5 людей, пише CNN.

У більшості цьогорічних випадків люди контактували з домашніми або дикими птахами.

В Австрії, де зазвичай реєструють два випадки цієї хвороби щороку, повідомили про 14 у 2023 році та ще 4 цього року.

Усі ці випадки не пов'язані між собою. Жоден з хворих не повідомляв про подорожі за кордон.

Зазвичай у Данії щороку реєструється від 15 до 30 випадків захворювання. Здебільшого – у власників домашніх птахів або орнітологів-любителів.

За даними ВООЗ, станом на 27 лютого було підтверджено 23 випадки, але працівники системи охорони здоров'я підозрюють, що насправді їхня кількість набагато більша.

Загалом 17 данців потрапили до лікарні. 15 із них захворіли на пневмонію, 4 – померли.

Щонайменше одна людина заразилася від домашнього птаха. А 12 хворих повідомили, що контактували з дикими птахами переважно через годівниці.

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У Німеччині ще торік зафіксували 14 підтверджених випадків "лихоманки папуг". Цього року виявили ще п'ять. Майже всі ці пацієнти захворіли на пневмонію.



У Швеції зростання кількості випадків "лихоманки папуг" спостерігається ще з 2017 року. Наприкінці листопада та на початку грудня минулого року було зареєстровано 26 випадків, а у 2024 році – 13 випадків.

У Нідерландах також побільшало пацієнтів із пситакозом. З кінця грудня до кінця лютого захворіла 21 людина, що вдвічі більше, ніж за той самий період у попередні роки.

Зазвичай у країні трапляється близько 9 випадків "лихоманки папуг" на рік.

Що таке "лихоманка папуг"?

Пситакоз або "лихоманка папуг" – це зоонозне інфекційне захворювання, спричинене бактеріями Chlamydia psittaci, які зустрічаються у диких і домашніх птахів.

Шляхи передачі

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, люди зазвичай заражаються через виділення інфікованого птаха. Також можна захворіти, якщо птах вкусить людину або "поцілує" (тобто якщо дзьоб контактуватиме з ротом).

Щоб запобігти цій хворобі, потрібно дотримуватися правил гігієни при контакті з птахами та прибиранні їхніх кліток.

Для власників свійської птиці є хороша новина: хвороба не поширюється через вживання інфікованих тварин в їжу.

Передача бактеріальної інфекції від людини до людини можлива, але рідкісна.

Симптоми у птахів

Найчастіше збудник переносять папуги, кури, індики, голуби, качки. Заражені птахи можуть бути млявими, тремтіти або мати труднощі з диханням. Також про хворобу можуть свідчити виділення з очей або носа, діарея, знебарвлений послід різних відтінків зеленого кольору.

Водночас інфіковані птахи можуть і не мати хворобливого вигляду, але все одно виділяти бактерії, коли дихають або випорожнюються.

Симптоми у людей

Більшість людей, які інфікуються "лихоманкою папуг", переносять її у легкій формі.

Ознаки проявляються через 5-14 днів після контакту з хворим птахом.

Симптомами "лихоманки папуг" у людей є:

головний біль;

біль у м'язах;

сухий кашель;

лихоманка та озноб;

нудота і блювота;

діарея;

слабкість;

біль у грудях;

задишка.

Пситакоз може протікати легко, а може призвести до пневмонії, інтоксикації та ураження дихальної системи.

Якщо вчасно звернутися до медиків, хвороба рідко буває смертельною для людини.

Інфекцію можна вилікувати антибіотиками, які має прописати лікар.

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