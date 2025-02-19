Умови життя чи гени? Вчені дослідили, що більше впливає на ризик передчасної смерті

Умови життя більше впливають на ризик передчасної смерті, ніж гени – вчені

Умови життя, як-от наявність роботи та кількість сну, мають приблизно у 10 разів більший вплив на ризик передчасної смерті, ніж генетика.

Таких висновків дійшла міжнародна група вчених у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Medicine, пише The Guardian.

Науковці проаналізували інформацію про майже 500 тисяч людей, чиї дані зберігаються у Британському біобанку. Вони дослідили вплив 164 факторів на ризик передчасної смерті – від споживання солі до життя з партнером.

Вчені виокремили 25 чинників, які прямо пов’язані з біологічним старінням. До них увійшли, зокрема, фактори з дитинства, як-от куріння матерів учасників під час вагітності та їхній низький зріст у 10 років, а також з дорослого життя – наявність роботи, дохід, кількість годин сну та володіння житлом.

Вживання алкоголю та особливості харчування не були включені в аналіз. Це пов’язано з труднощами їхнього дослідження через опитувальники.

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Вчені з’ясували, що близько половини варіацій ризику передчасної смерті пояснюють вік і стать.

Натомість з умовами життя пов'язані ще 17% причин передчасної смерті. Для порівняння, генетична схильність до 22 вікових захворювань пояснювала лише менше ніж 2% варіацій.

Вплив навколишнього середовища виявився важливішим за гени у ризику розвитку захворювань легенів, серця і печінки.

Однак для захворювань, як-от рак молочної залози та передміхурової залози й деменція, спостерігалася протилежна ситуація. Тому в деяких випадках генетичний ризик все ж має більше значення.

Нагадаємо, дослідження показало, що смертність через зловживання спиртним зросла вдвічі за останні 20 років.