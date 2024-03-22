У "Феофанії" продовжать надавати безоплатні медичні послуги: перелік
У Києві в клінічній лікарні "Феофанія" продовжать безоплатно надавати медичні послуги в рамках Програми медичних гарантій.
"Тепер це не лише меддопомога при інсультах та інфарктах, як на початку проєкту, але й онкологія та трансплантація", – повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Там зазначають, що у 2024 році медзаклад уклав договір із Національною службою здоров’я за пакетами з трансплантації на загальну суму понад 35,3 мільйона гривень.
Відтак, безоплатними у "Феофанії" є медичні послуги, які входять до пакетів:
▲ "Медична допомога при гострому мозковому інсульті";
▲ "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда";
▲ "Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних і амбулаторних умовах";
▲ "Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних і амбулаторних умовах";
▲ "Лікування та супровід пацієнтів із гематологічними й онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних і амбулаторних умовах".
"Пілотний проєкт у Феофанії демонструє чудові результати. Ми не лише продовжуємо його дію, але і постійно розширюємо перелік напрямів медичної допомоги, яку тут безоплатно може отримати кожна людина", – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Раніше ми повідомляли, що у "Феофанії" онкопацієнти зможуть безоплатно проходити променеву терапію.