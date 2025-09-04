Медзаклади, в яких лікують пацієнтів зі складними травмами, отримають більше фінансування
Уряд ухвалив зміни до Програми медичних гарантій – заклади охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами, отримають збільшене фінансування.
Йдеться про цивільні медзаклади, що займаються найважчими випадками лікування військових і цивільних.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Зміни до Програми медичних гарантій передбачають:
- запровадження додаткового коефіцієнта ресурсоємності для 88 діагностично-споріднених груп – захворювань, лікування яких потребує багато обладнання, часу, медичних матеріалів тощо;
- оплату одразу кількох хірургічних втручань у межах одного випадку (до п’яти операцій);
- суттєве підвищення тарифів на найбільш ресурсоємні процедури.
"Зокрема, оплата за проведення ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація, коли апарат тимчасово виконує роботу серця та легень – ред.) зросла зі 177 тисяч гривень до 342 тисяч гривень, а за інвазивну вентиляцію тривалістю понад 336 годин – зі 140 тисяч гривень до 288 тисяч гривень.
Зміни також охоплюють допомогу при опіках, операції на суглобах, лікування розладів нервової системи із застосуванням інвазивної вентиляції легень тощо", – повідомляють у відомстві.
У МОЗ пояснили, що оновлені тарифи дадуть змогу лікарням покривати реальні витрати на лікування та забезпечать якісну допомогу як військовим, так і цивільним пацієнтам.
