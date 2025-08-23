Нутриціологи вже не ті: що зміниться для професії після наказу МОЗ

Міністерство охорони здоров’я офіційно закріпило професію нутриціолога та визначило вимоги до фахівців, які можуть працювати у цій галузі. Також відомство визначило, в яких межах нутриціологи можуть надавати допомогу пацієнтам.

Про це йдеться у наказі міністра Віктора Ляшка, яким вносять зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Ще у грудні 2024 року Міністерство економіки внесло зміни до національного класифікатора професій, доповнивши перелік, зокрема нутриціологом.

11 серпня в МОЗ ухвалили наказ, який деталізував вимоги до фахівця в цій царині. Зокрема документ визначає завдання нутриціолога як моніторинг харчового статусу та супровід пацієнтів, завданням якого є забезпечити оптимальне надходження поживних речовин в організм.

Крім того, нутриціолог може:

визначати особливості харчування і консультувати для поліпшення балансу продуктів та речовин , аби зменшити негативний вплив харчових звичок;

розробляти план харчування для людей із надмірною або недостатньою масою тіла задля оптимізації калорійності, поживної цінності їхнього раціону;

призначати пероральне додаткове харчування (вживання спеціальних сумішей чи продуктів через рот), ентеральне (введення речовин у шлунково-кишковий тракт) та парентеральне (внутрішньовенне) за наявності відповідних показань;

співпрацювати з лікарями для нутритивного супроводу пацієнтів.

При цьому фахівці цього спрямування можуть брати участь у контролі роботи харчоблоків, зокрема кейтерингових служб, а також працювати у закладах охорони здоров’я, реабілітації та інших установах.

Документ визначає лише дозволені напрямки роботи нутриціологів. Нейроендокринологиня Євгенія Рогальська зауважує, що на практиці ці положення забороняють нутриціологам:

призначати і коментувати аналізи;

виписувати ліки чи добавки;

аналізувати призначені лікарем медичні препарати.

Зміни впроваджують обов'язкову вищу освіту для нутриціологів – фахівці мають здобути щонайменше перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю "Терапія та реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" і мати в дипломі позначку із відповідною спеціалізацією.

Однак це нововведення почне діяти не відразу – до 1 січня 2030 року посаду "нутриціолог" зможуть займати фахівці, які здобули освіту першого рівня за спеціальністю "Громадське здоров’я" цієї ж галузі знань.

МОЗ також вимагає від нутриціологів безперервний розвиток, але вимоги до стажу роботи не закріплює.

"Це врегулювання нарешті дасть пацієнтам ясність: нутриціолог – це не марафон за три тижні, не програми для очищення і не поради про "мінус п’ять кілограмів до літа".

Це має бути професійна медична спеціалізація, що має наукове підґрунтя та вимагає професійної підготовки. Не робота з чакрами, "детоксами" та міфами про "забиту лімфу", а – з їжею, раціоном", – переконана Євгенія Рогальська.

Раніше ми розповідали, що зміниться в Україні після ухвалення нового закону, що вимагає обов’язкову сертифікацію психологів та психотерапевтів.