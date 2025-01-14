Уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах: що змінилося

Уряд змінив ліцензійні умови для відкриття аптек у селах

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до ліцензійних умов та спростив вимоги для відкриття аптек у селах.

Відтепер для отримання ліцензії не потрібно робити "складні архітектурні перебудови в приміщеннях", а достатньо зонувати простір аптеки відповідно до оновлених вимог, пише Урядовий портал.

"Це полегшить підприємцям процес вибору приміщень для аптечних закладів, їх планування та облаштування, а отже можна буде використовувати приміщення за значно меншу вартість або орендну плату", – йдеться у повідомленні.

Що змінилося

Площа торговельного залу. Раніше вона мала бути 13,5 м², а тепер достатньо 11-ти. Водночас загальна площа аптеки залишається такою ж – 30 квадратних метрів.

Зонування приміщення. Раніше приміщення сільської аптеки обов'язково мало поділятися на:

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торговельний зал (не менше ніж 6 м²);

приміщення для зберігання лікарських засобів (не менше ніж 3,6 м²);

кімнати для працівників (не менше ніж 2,4 м²).

Натомість тепер власники у межах загальної площі (не менше ніж 18 м²) мають виділити торговельну зону площею не менше ніж 6 м², а виділяти окремі приміщення для зберігання ліків та кімнати для працівників тепер не обов’язково.

"Спрощені вимоги сприятимуть тому, аби більше аптек відкривалось у віддалених населених пунктах. Це полегшить доступ до ліків для людей, які живуть далеко від міст", – йдеться у повідомленні.

Наразі лише в 11 % сіл працюють аптечні заклади (5 700 аптек). Такі умови суттєво ускладнюють доступ мешканців до лікарських засобів.

Саме тому в Україні з’явилися мобільні аптеки, які доставляють ліки у віддалені населені пункти. Перша така аптека запрацювала торік на Харківщині.

За інформацією від Міністерства охорони здоров’я, наразі пересувні аптечні пункти працюють у дванадцяти областях країни: Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській, Рівненській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Чернівецькій.

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