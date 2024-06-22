Потенційний прорив: в Африці випробували новий препарат для профілактики ВІЛ

Фото ілюстративне. У випробуванні взяли участь жінки з Південної Африки та Уганди

У двох країнах Африки провели випробування нового засобу для профілактики ВІЛ-інфекції. Дослідження завершили передчасно через те, що препарат продемонстрував виняткову ефективність, що дає йому перевагу над іншими ліками.

Про це стало відомо з прессрелізу американської дослідницької біофармакологічної компанії Gilead Sciences, яка займається виготовленням та випробування дієвості медичного засобу, повідомляє The New York Times.

Ланекапавір – новий профілактичний ін’єкційний препарат, який, на відміну від інших популярних засобів профілактики ВІЛ, призначають для введення лише двічі на рік.

Як проводили дослідження?

Третю фазу випробування ланекапавіру проводили в 25 містах Південно-Африканської Республіки та 3 містах Уганди – країнах, де найвищі показники зараження на ВІЛ фіксують серед молодих жінок.

У ході дослідження науковці залучили більше 5300 жінок та дівчат віком від 16 до 25 років. Учасниць поділили на три групи, кожна з яких отримувала різні профілактичні засоби від вірусу – ланакапавір, прероральний Descovy та Truvada.

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Учені, незважаючи на поширену практику, не виділяли жінок у контрольну групу, де вони не отримували би жодного лікування. Таке рішення пояснили "неетичністю" через високі показники зараження на ВІЛ в регіоні.

Яку ефективність показали препарати?

Проміжні результати показали, що новий засіб має разючу перевагу в ефективності над іншими засобами, адже серед 2134 жінок, які приймали ленакапавір, жодна не заразилася на ВІЛ-інфекцію. Водночас зафіксували 39 випадків серед 2136 учасниць (1,5%) групи препарату Descovy та 16 із 1068 жінок (1,8%), які отримували профілактику засобом Truvada.

"Зі 100% ефективністю ленакапавір продемонстрував свій потенціал як новий важливий інструмент для запобігання ВІЛ-інфекціям.

Ми з нетерпінням чекаємо додаткових результатів поточної клінічної програми і продовження досягнення нашої мети – допомогти покласти край епідемії ВІЛ для всіх і всюди", – сказав Мердад Парсі, доктор медичних наук, головний медичний директор Gilead Sciences.

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Науковці також звернули увагу на попередні дослідження, які фіксували проблеми із вживанням таблетованої форми ліків в пацієнтів. Їхнє використання ускладнюється тим, що прероральні препарати ефективні виключно тоді, коли їх приймають за чітким графіком.

"Для молодої жінки, яка не може потрапити на прийом до клініки в місті, не може отримати таблетки, не стикаючись із стигматизацією чи насильством, – ін’єкція лише двічі на рік – це варіант, який може позбавити її від ВІЛ", – сказала Ліліан Мвореко, яка очолює східно-африканську групу під назвою International Community of Women Living With H.I.V (з англійської – Міжнародна спільнота жінок, які живуть з ВІЛ).

Результати були настільки переконливими, що випробування призупинили достроково і запропонували всім учасницям приймати ланекапавір, який продемонстрував найвищу ефективність.

Однак відкритим залишається питання доступності нового препарату через його високу вартість, адже в США, де ланекапавір отримав статус засобу профілактики ВІЛ, компанія продає дві ін’єкції за 42 250 доларів.

Gilead заявила, що прагне зробити великі обсяги препарату доступними "за цінами, які забезпечують широку доступність" якомога швидше в країнах з низьким рівнем доходу, де спостерігають високі показники захворюваності на вірус.

Для цього, за словами старшої віце-президентки Gilead Джанет Дорлінг, компанія планує поділитися правами на препарат із виробниками засобів в регіоні в обмін на ліцензійну плату, щоб зрештою більш дешевий продукт став доступним для країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Раніше ми розповідали про майбутню появу в Україні нового ін’єкційного препарату, який використовують для профілактики ВІЛ. Уперше засіб з’явиться в лікарнях Києва та Львова.