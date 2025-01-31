Знову Ебола? В Африці зафіксували новий спалах хвороби, одна людина померла

У столиці Уганди Кампалі зафіксували новий спалах вірусу Ебола з одним летальним випадком.

32-річний чоловік, який інфікувався цим вірусом, помер від поліорганної недостатності в лікарні 29 січня.

Інформацію про інцидент підтвердило Міністерство охорони здоров'я Уганди, повідомляють Reuters і BBC.

32-річний пацієнт, який працював медбратом, мав температуру, біль у грудях, утруднене дихання, а також кровотечу з різних ділянок тіла.

За кілька днів до смерті чоловік звернувся до кількох медзакладів, а також до народної цілительки, перш ніж діагноз підтвердився.

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Хворий контактував із 44 людьми, 30 з яких – медпрацівники. МОЗ країни повідомило, що спостерігатиме за ними.

Чиновники підтвердили, що це вже восьмий зареєстрований спалах лихоманки Ебола в Уганді з моменту першої інфекції у 2000 році.

Після інформації про цей спалах у Демократичній Республіці Конго заявили, що розслідують 12 ймовірних випадків інфікування вірусом Еболи.

Що таке Ебола?

Вірус Ебола спричиняє високоінфекційну геморагічну лихоманку, що загрожує смертельно небезпечними ускладненнями.

Вірус має зоонозне походження та передається між людьми через контакт з інфікованими біологічними рідинами і тканинами. Інкубаційний період становить від 2 до 21 днів (частіше 7-8 днів).

Ранні симптоми:

раптова поява лихоманки;

м'язові болі;

головний біль;

біль у горлі.

Більш пізні симптоми:

блювота;

діарея;

висипання;

порушення функцій нирок і печінки;

внутрішні та зовнішні кровотечі (наприклад, виділення крові з ясен, кров у випорожненнях).

Можливі ускладнення:

геморагічний шок;

крововиливи в надниркові залози з розвитком їх гострої недостатності;

гостра серцево-судинна недостатність;

набряк легень;

набряк-набухання головного мозку (ННГМ);

зрідка гостра печінкова недостатність.

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Нині в Кампалі поширюється один з декількох штамів вірусу Ебола, що спричиняють спалахи лихоманки.

Останній спалах лихоманки Ебола в Уганді стався у вересні 2022 року в районі Мубенде і тривав 4 місяці.

А один з найвідоміших спалахів, що забрав життя понад 7,5 тисячі людей, трапився у 2014-2015 роках.