В Африці зафіксували перший спалах сказу серед морських ссавців: він може поширитися далі

Науковці з Південної Африки зафіксували перший випадок поширення сказу серед морських ссавців – вірус уразив щонайменше 24 морських котиків.

Про спалах сказу серед виду Arctocephalus pusillus заявила державна ветеринарка Південної Африки Леслі ван Хелден, повідомляє AP News.

Ці ссавці населяють південно-західне узбережжя Африки та південну частину Австралії в районі острова Тасманія.

Влада Південної Африки вперше почали тестувати морських котиків на сказ після того, як унаслідок укусу тварини інфікувався собака.

Фахівці виявили вірус у морських котиків, які померли або були вбиті в різних місцях на західному та південному узбережжях країни.

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Один з позитивних тестів на сказ отримали внаслідок аналізу туші тварини, яка померла в серпні 2022 року. Це свідчить про те, що вірус циркулював у популяції щонайменше два роки.

Раніше єдиний відомий випадок сказу в морських ссавців був зафіксований в одного з найменших тюленів – кільчастої нерпи з норвезьких островів Шпіцберген на початку 1980-х років. Тоді науковці вважали, що тварина інфікувалася через контакт зі скаженою полярною лисицею.

Натомість вчені не виявили жодних доказів поширення сказу серед тюленів.

Дослідники з Південної Африки припускають, що перший морський котик, який почав поширювати вірус серед інших тварин, міг заразитися через атаку шакалів у Намібії.

Це пояснюють тим, що близько 2 мільйонів ссавці виду Arctocephalus pusillus мігрують між декількома країнами Африки, але саме в Намібії вовкоподібні тварини часто полюють на тюленят на узбережжі.

Дослідники проаналізували гени сказу в морських котиків та виявили, що ДНК вірусу збігалося з інфекцією черпачних шакалів у Намібії.

За словами Леслі ван Хелден, сказ дійсно передавався між морськими котиками, оскільки більшість випадків зараження вірусом були тісно пов’язаними.

"Це закріпилося в популяції морських котиків і набуло поширення внаслідок того, що тварини кусають одне одного", – пояснила дослідниця.

Морські ссавці в Південній Африці подекуди населяють території поблизу людських поселень, зокрема на пляжах навколо Кейптауна.

Протягом останніх трьох років у столиці Південної Африки фіксували надмірно агресивну поведінку морських ссавців, які кидалися на людей та кусали їх. Водночас досі жоден постраждалий не був заражений сказом.

Влада міста опублікувала застереження для місцевих та розпочала вакцинацію невеликої кількості морських котиків. Раніше щеплення проти вірусу не випробовували на цих тваринах, але експерти вважають, що заходи мають бути ефективними.

Натомість, як говорить Леслі ван Хелден, відкритим залишається питання вакцинації інших звірів, які переважно живуть в океані та пересуваються вздовж берегової лінії довжиною понад 3500 кілометрів.

Крім того, подальше поширення сказу викликає занепокоєння, оскільки морські котики контактують з іншими видами ссавців, які мігрують світом.

"Шанси того, що це станеться, дуже низькі, але наслідки будуть значними", – говорить державна ветеринарка Південної Африки Леслі ван Хелден.

Нагадаємо, вірусологи підтвердили, що масова загибель близько субантарктичних тюленів у світі була спричинена пташиним грипом типу H5N1.