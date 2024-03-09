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На Одещині фіксують спалах скарлатини: у 2024 році вже є летальний випадок

Ірина Батюк — 9 березня, 17:37
anastasiyparfenyuk/Depositphotos

В Одеській області зафіксували спалах скарлатини. Його пов’язують із черговим циклічним підйомом.

Як повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, останній циклічний підйом в Україні реєстрували у 2014 році – тоді захворіло 355 осіб.

У 2024 році зафіксували вже 61 випадок скарлатини серед дітей, зокрема один летальний від ускладнень.

У відомстві нагадують, що в 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину – це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році.

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Минулоріч на недугу хворіли переважно діти до 17 років, найбільш уразливою була вікова група від 5 до 9 років – 56% від усіх випадків захворювання.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє, зазначають в Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

Раніше ми писали про симптоми скарлатини та чи можна запобігти хворобі.

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