Вакцинація проти ВПЛ і зміна схем за віком: в Україні хочуть змінити календар профілактичних щеплень

В Україні хочуть змінити календар профілактичних щеплень з 2026 року

ВИПРАВЛЕНО о 14:00

У Міністерстві охорони здоров'я України планують внести зміни до Національного календаря профілактичних щеплень із 2026 року. Наразі триває їх громадське обговорення

Про це повідомили у відомстві.

Серед основних змін, які планують запровадити:

🔹перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ);

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🔹зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В;

🔹перегляд віку для вакцинації БЦЖ та КПК;

🔹застосування комбінованих вакцин.

Також до календаря хочуть додати обовʼязкове щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) у віці 12-13 років.

"Для України це є проривом, тому що ми використовували цю вакцину виключно на комерційній основі або отримували як гуманітарну допомогу. Попит на неї є достатньо широкий.

Вакцина захищає від тих типів раку, що викликані онкогенними типами віруса. Запровадження цієї вакцини буде суттєво впливати на показники захворюваності раку шийки матки, який для України є достатньо широкою проблемою", – наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі Медіацентру.

Наразі у проєкті змін щеплення проти ВПЛ запропоновано внести як обов’язкове та безоплатне.

Хто зможе отримати щеплення проти ВПЛ

У оновленому Календарі щеплень зауважено, що вакцинація від ВПЛ проводиться дівчатам у віці від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів, починаючи з 01 січня 2026 року, одноразово.

Дівчатам, які живуть з ВІЛ, та дітям, які постраждали від сексуального насильства, вакцину проти ВПЛ слід вводити якомога раніше, починаючи з 9 років. Вакцинація дівчат, які живуть з ВІЛ, має проводитися з використанням тридозового графіку вакцинації.

Хлопцям та дівчатам у віці від 14 років щеплення від ВПЛ буде рекомендованим.

МОЗ зазначають, що зміни розроблені з урахуванням міжнародних рекомендацій та базуються на основі позиції Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.