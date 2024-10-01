Вчені назвали 4 поширені інфекції, які можуть спричинити рак

У більшості випадків рак шлунка спричиняють бактерії. Причиною раку шийки матки, а також деяких інших видів онкозахворювань статевих органів та ротової порожнини є віруси. А деякі хронічні вірусні інфекції можуть призвести до раку печінки.

У новому звіті Американської асоціації з вивчення раку (American Association for Cancer Research) йдеться, що на такі інфекції припадає приблизно 13% усіх випадків раку у світі.

Однак не все так погано. Вчені виокремили 4 поширені інфекції, які потенційно можуть викликати рак, та знають, як запобігти розвитку онкологічної хвороби. За словами Майкла Піньоне, професора медицини Школи медицини Дьюка, "ми близькі до того, щоб перетворити те, що раніше було деякими поширеними видами раку, на рідкісні захворювання", пише The New York Times.

Вірус папіломи людини (ВПЛ)

Цей вірус передається статевим шляхом. У більшості людей, які підхопили ВПЛ, інфекція проходить самостійно, зазначають дослідники. Але приблизно у 10% жінок в шийці матки розвивається стійка інфекція з високим ризиком виникнення раку.

Більшість людей, які живуть статевим життям, хоча б раз у житті інфікуються вірусом папіломи людини. Використання презервативів може захистити від вірусу, проте найкращим захистом є вакцинація.

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У Центрі громадського здоров’я рекомендують вакцинувати дітей двома дозами у віці 9-14 років, ще до початку статевого життя. Щеплення роблять і хлопцям, адже вони можуть бути носіями вірусу.

Пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) потрібно ввести 3 дози вакцини незалежно від виробника.

"Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки у цьому віці вона може бути не такою ефективною. Однак після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення", – додають у ЦГЗ.

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Гепатит В і С

За словами медичного онколога з Техасу (США) доктора Сунюнга Лі, віруси гепатиту можуть викликати рак печінки – вони спричиняють постійне запалення, що призводить до рубцювання та цирозу. У деяких випадках унаслідок гепатиту В змінюються здорові клітини печінки.

У Міністерстві охорони здоров’я розповідають, що гепатит B може кількома шляхами, як-от:

від інфікованої матері до дитини;

від інфікованої дитини до здорової впродовж перших 5-ти років життя;

під час незахищеного статевого контакту;

зі слиною, до прикладу, через поцілунок;

разом з різними рідинами організму: менструальною кров’ю, вагінальними виділеннями чи спермою;

через повторне використання шприців і голок.

Натомість вірус гепатиту С передається через кров. Лікарі можуть виявити обидві інфекції за допомогою аналізів крові.

Одним із ефективних способів запобігання гепатиту В є вакцинація. Щеплення перешкоджає інфікуванню, а також розвитку хронічних наслідків у 96% випадків. Дитина має отримати 3 дози вакцини.

Вакцини проти гепатиту С наразі не існує, але найкращий спосіб запобігти ризику інфікування – не використовувати спільні голки.

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Гелікобактер пілорі (H. pylori)

Ця бактеріальна інфекція дуже поширена – близько половини населення світу є її носіями. Але лише у 1-3% з них розвивається рак. Вчені досі не з’ясували, чому та як це відбувається.

Бактерії містяться в слині, нальоті на зубах і фекаліях. За словами докторки Ніни Салами, старшої віцепрезидентки з освіти в Онкологічному центрі Фреда Хатча (США), інфікування зазвичай відбувається в дитинстві через тісний родинний контакт або переповнені житлові приміщення, і у більшості випадків протікає безсимптомно.

Інфекція викликає хронічне запалення слизової оболонки шлунка, що сприяє розвитку раку, каже Салама. Окрім того, бактерії "приносять" токсичні білки в клітини, які можуть викликати мутації. Штам бактерії та генетика людини також можуть відігравати певну роль.

Найкращий спосіб запобігти поширенню H. pylori в сім'ї – це уникати спільного використання посуду, склянок та зубних щіток, коли це можливо. Ретельне миття рук з милом протягом щонайменше 20 секунд перед приготуванням їжі, а також після відвідування туалету, вб'є її.

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