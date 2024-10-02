Україна боротиметься з підробкою ліків. Як саме – пояснили у МОЗ

В Україні маркуватимуть ліки для боротьби з підробками

Україна переходить на стандарти ЄС для боротьби з фальсифікованими ліками.

Уряд ухвалив рішення про створення національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Виробників зобов’яжуть маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором.

Перед відпуском за допомогою системи наскрізної перевірки препарат скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яку вніс виробник до централізованого сховища даних.

Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивується, а ліки видадуть пацієнту.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо інформація буде різною, система видасть попередження і позначить це як надзвичайний випадок. Тоді такі ліки не видадуть споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи.

Добровільно маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором можна буде з 1 січня 2026 року. Обов’язково – з 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік хвороб і станів пацієнтів, яким можуть призначати медичний канабіс.