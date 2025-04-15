Держлікслужба перевірить аптеки, які підозрюють у відсутності кваліфікованих фармацевтів

Продавати лікарські засоби можуть лише фармацевти

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) перевірить українські аптеки на предмет того, чи працює у них достатньо фахівців з фармацевтичною освітою.

Аналіз проведуть після того, як в деяких закладах виявили неукомплектований штат працівників із необхідною кваліфікацією.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві пояснили, що лікарські засоби можуть відпускати виключно працівники аптек, які мають фармацевтичну освіту. Інакше такий продаж препаратів загрожує безпеці пацієнтів.

Крім того, дані про фармацевтів мають вносити в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

РЕКЛАМА:

Читайте також : Уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах: що змінилося

Перевірці підлягатимуть аптеки, які не внесли ЕСОЗ інформацію про наявність працівників з підтвердженою фармацевтичною освітою. Держлікслужба встановлюватиме, чи працюють такі заклади відповідно до умов їхньої ліцензії.

"Це важливий крок до підвищення якості фармацевтичної послуги та безпеки пацієнта. Він має бути впевнений, що під час отримання чи купівлі лікарського засобу з ним працює кваліфікований фахівець, а послуга – відповідає стандартам якості", – вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, планові перевірки аптек відновили від січня 2025 року. Аналіз діяльності перевірятимуть насамперед у закладах, які працюють у лікарнях.