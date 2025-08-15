У 2025 році в Україні з'явиться вакцина Pfizer для дітей віком від 6 місяців

У 2025 році в Україні буде доступна вакцина проти COVID-19 виробництва Pfizer для дітей віком від 6 місяців.

Про це повідомив Олександр Заіка, начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики Міністерства охорони здоров’я, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

"Вона буде доступна, я сподіваюся, вже з вересня цього року. І ті діти в цій віковій групі, яким будуть сімейні лікарі й педіатри призначати це щеплення, матимуть змогу його отримати", – сказав Заіка.

Начальник відділу профілактики додав, що нині кількість хворих на COVID-19 менша, ніж в аналогічний період минулого року.

Виконувач обовʼязків гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко підтвердив, що за останній тиждень показники захворюваності сягнули 1197 випадків.

"Минулого року ці показники були значно більші й досягали навіть більш ніж 10 тисяч за тиждень", – зауважив фахівець.

Олексій Даниленко нагадав, що в Україні зафіксували два нових субваріанти ковід-штаму "Омікрон" – "Німбус" і "Стратус".

Медик розповів, що вони легше за інші поширюються серед молоді й дітей та можуть протікати безсимптомно. Водночас він уточнив, що про введення маскового режиму в окремих регіонах не йдеться.