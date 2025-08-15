В Україні виявили два нових субваріанти COVID-19 "Німбус" і "Стратус": що варто знати

В Україні лабораторно підтвердили нові субваріанти COVID-19 "Stratus" (XFG) та "Nimbus" (NB.1.8.1) – нові мутації штаму "Омікрон", що зараз домінують у світі.

Наразі відомо про 38 випадків субваріанта коронавірусу "Stratus" та один випадок субваріанта "Nimbus", повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою "Nimbus" у серпні виявили на Вінниччині.

Виокремити "Nimbus" (NB.1.8.1) вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі.

"Мутації коронавірусу – це природний процес. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. Це звична еволюція респіраторних вірусів, саме тому підходи до профілактики та вакцинації, склад вакцин – у світі змінюються щосезону", – кажуть у МОЗ.

За світовою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я обидва субваріанти включені до переліку як такі, що потребують моніторингу на рівні країн.

Через специфічні мутації в білку-шипу субваріантів вірус швидше поширюється та зумовлює тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.

Захворіти можуть і раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Вперше субваріант коронавірусу "Nimbus" (NB.1.8.1) у світі зафіксували у січні 2025 року, а у США Центр контролю та профілактики хвороб (CDC) зареєстрував NB.1.8.1 на початку весни 2025 року.

За даними моніторингу, субваріант не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. Зазвичай його характерний симптом – гострий біль у горлі.

Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Субваріанту коронавірусу "Stratus" (XFG) у світі виявили наприкінці січня 2025 року. Він також не викликає тяжчий перебіг хвороби, але дається взнаки хриплим голосом/охриплістю.

Читайте також : Україною та світом шириться новий штам коронавірусу Stratus: що про нього варто знати

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень, наголошують у МОЗ.

В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту "Omicron" коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.

Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Нагадаємо, минулого року МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар.

Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили бустерне щеплення, можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря.