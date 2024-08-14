Альфа, Кракен і FLiRT: чому штами коронавірусу мають незвичні назви

Науковці намагаються адаптувати назви штамів для того, аби пересічні люди могли краще їх сприймати

Вірус COVID-19 постійно мутує від початку поширення в 2019 році. За останні п’ять років людство стикнулося з багатьма його різновидами, яким давали незвичні назви за географією поширення, рівнем загрози чи характерними особливостями.

Як розповіли в Міністерстві охорони здоров’я, першими формами вірусу SARS-CoV–2 були варіанти з назвами А і В, які виявили в Китаї наприкінці 2019 року.

Перші форми з часом поширювалися на нові території, мутували, через що з’явилися нові варіанти та субваріанти вірусу. Для них науковці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) додавали унікальний набір цифр, як-от A.1, B.2.27, B.1.351.

Однак вчені побачили, що такий підхід викликає складнощі для розуміння в пересічних людей. Тому вирішили присвоювати назву варіантам та субваріантам за країною чи регіоном, де його вперше виявили.

Так з’явився "британський" та "південноафриканський" варіанти.

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"Проте такі "географічні" назви загрожували негативним виділенням цілих країн, тож у 2021 році ВООЗ довелося запроваджувати нову систему – тоді варіантам, які становили значну загрозу, присвоювали назви з літерами грецького алфавіту", – зазначили у відомстві.

Букви допомогли спростити назви, які досі мали багато чисел. Відтак стали відомими форми коронавірусної інфекції Альфа, Бета, Гамма і Дельта.

Деякі літери грецького алфавіту вирішили врешті не використовувати, зокрема Xі, яка співзвучна з прізвищем президента Китаю – Сі Цзіньпіна.

Зрештою вірус мутував настільки, що змусив перекреслити попередній підхід до найменувань. Варіант Омікрон ввібрав у себе значну кількість форм, завдяки яким набув здатності легко передаватися і "обходити" людський імунітет.

Наступний після нього субваріант XBB.1.5 мав характерні особливості – швидку циркуляцію та еволюцію.

"Щоби краще інформувати громадськість про загрозу, цей підвид назвали Кракен на честь агресивного морського чудовиська зі скандинавського фольклору", – пояснили в міністерстві.

Цей випадок непоодинокий – інші форми вірусу також називали, використовуючи спадок грецької міфології.

Ще одну цікаву назву отримав BA.2.86 також відомий як Пірола, що співзвучно із найменуванням одного з астероїдів головного поясу.

"Та як бути з назвою FLiRT? Тут жодної грайливості – лише наука. Це позначення мутацій у шиповому білку (S-білку або спайк-білку), який дозволяє SARS-CoV–2 прикріплюватися до клітин тіла людини (F456L, V1104L і R346T)", – розповідають у МОЗ.

Вчені вважають, що така особливість форми вірусу дозволяє йому краще уникати відповіді імунітету.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що коронавірусне захворювання, хоч і стало сезонним, як грип, але не зникло зовсім.

"За оновленими рекомендаціями, людям віком до 75 років та без супутніх захворювань, рекомендовано отримати одну дозу вакцини без ревакцинації, тоді як люди з груп ризику потребують ревакцинації кожні 6-12 місяців", – наголошують там.

Раніше МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19, вони передбачають спрощення процедури щеплень.