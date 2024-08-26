В Україні запрацює електронна черга для отримання ендопротезів: що це змінить

В Україні запрацює електронна черга для отримання ендопротезів

В Україні невдовзі з'явиться електронна черга для отримання ендопротезів – штучних суглобів, які встановлюють замість пошкоджених. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

За результатами моніторингу минулого року виявилося, що майже половина (48%) операцій з ендопротезування проводилась у лікарнях, куди державні ендопротези не надходили.

"Тобто пацієнти закуповували їх власним коштом, а значить, йшлося про неформальні платежі, які йдуть комусь в кишені", – пояснюють в МОЗ.

Аби викорінити цю практику, МОЗ вирішило впровадити електронну чергу. Вона дозволить кожному, хто потребує ендопротеза, отримати його безкоштовно.

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Електронна черга скоро почне працювати у тестовому режимі. Медичні працівники пройдуть навчання, щоб правильно використовувати нову систему. До кінця цього року лікарні отримають 37 809 нових ендопротезів, закуплених за державні кошти.

Повноцінний старт електронної черги заплановано на січень 2025 року.

"Пацієнти мають отримувати весь спектр безоплатних медичних послуг, які їм забезпечує держава. Тому працюємо над запуском електронної черги для отримання ендопротезів", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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