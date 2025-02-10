На Буковині від ускладнень кору померла 10-річна дитина: у неї не було щеплення

У Чернівецькій області від ускладнень кору померла 10-річна дитина. Відомо, що дитина не була вакцинована.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА.

Фахівці зазначили, що майже чверть (23,5%) дітей області, які мали отримати щеплення відповідно до Національного календаря, досі його не мають. Так трапилося з кількох причин, зокрема через:

відмову батьків від вакцинації з релігійних переконань;

страх побічних ефектів;

відкладання щеплення без поважних причин.

"Такий показник свідчить про високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення", – додали у Департаменті.

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Кір – одне з найбільш заразних захворювань, яке може мати важкий перебіг та викликати низку ускладнень: пневмонію, втрату слуху (отит), менінгіт, енцефаліт, підгострий склерозуючий паненцефаліт (фатальне ураження мозку) чи довготривале ослаблення імунітету.

Наразі ліків від кору не існує, єдиний спосіб захистити організм – вакцинація.

Як розповіли у Міністерстві охорони здоров’я, в Україні роблять щеплення від кору двічі: у 12 місяців та в 6 років. Раніше ми пояснювали, кому не можна вакцинуватися.

Нагадаємо, за січень 2025 року на Буковині понад сотня людей захворіли на кір – це більше, ніж за весь 2024 рік.

За словами головної санітарної лікарки Чернівецької області Наталії Гопко, основна причина спалаху – завезення хвороби із сусідньої Румунії.

Серед пацієнтів лише 10 дорослих, решта – діти.

"51 дитина не мала щеплення взагалі, а 16 діток отримали одну дозу. Також у зоні ризику і малесенькі дітки до одного року. Вони ще не мали би отримувати щеплення, але наразі не захищені через інших членів родини, які вчасно не вакцинувалися. Таких маємо вже 6 хворих малюків", – додала Наталія Гопко.