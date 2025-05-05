До якого віку краще заморозити яйцеклітини? Пояснюють репродуктологині

Замороження яйцеклітин – процедура, яка допомагає відтермінувати материнство. Однак вона є обмеженою у часі, адже з віком якість репродуктивних клітин жінок погіршується.

До якого віку варто встигнути заморозити яйцеклітини – розповіли "УП. Життя" репродуктологині Катерина Бабенко та Галина Стрелко.

Катерина Бабенко каже, що найкраще зробити цю процедуру до 33-34 років.

"Після 32-х вже варто задуматися про заморожування, навіть якщо жінка умовно здорова та має нормальний резерв яйцеклітин, але найближчі 5 років вагітніти не збирається.

Після 35-ти їхня якість буде гіршати з кожним роком. У 36-38 років ймовірність виникнення генетичних аномалій сягає 60-70%. Якщо у молодому віці треба 4-5 яйцеклітин, щоб вийшов один здоровий ембріон, то у 36 років – 7-12", – пояснює лікарка.

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За словами Галини Стрелко, яскравої різниці між якістю яйцеклітин 25-річної та 30-річної немає, на відміну від жінок у віці 35 та 40 років.

Водночас різницю між яйцеклітинами 39-річної та 43-річної лікарка називає "катастрофічними".

Після 40 років шанси отримати здорові ембріони стають дуже низькими. Тому в такому віці краще робити запліднення одразу, адже є високий ризик, що після розмороження з яйцеклітин нічого культивувати не вдасться.

Щоб заморозити яйцеклітини, треба:

пройти гормональну стимуляцію яєчників, під час якої ростуть одразу декілька фолікулів;

провести пункцію – малоінвазивне втручання, коли забирають рідину із дозрілих фолікулів та шукають у ній яйцеклітини;

зробити кріоконсервацію – під час неї яйцеклітини поміщають у спеціальні посудини з рідким азотом.

Раніше ми розповідали, що таке жіноча фертильність та як порахувати резерв яйцеклітин.