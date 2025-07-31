У Києві лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини у вагітної на пізньому терміні

У Національному інституті раку провели унікальну операцію з видалення пухлини вагітній на пізньому терміні

У Києві лікарі провели унікальне лапароскопічне видалення пухлини товстої кишки у вагітної на пізньому терміні. Життю матері та дитини нічого не загрожує.

Про це розповіли у Національному інституті раку.

Як розповіли медики, до них звернулася 35-річна матір п’ятьох дітей із Рівненщини, яка перебувала на 19-му тижні вагітності.

"Під час планового УЗД обстеження у неї виявили злоякісне утворення – аденокарциному поперечної ободової кишки III стадії, що супроводжувалась анемією ІІ ступеня та частковою кишковою непрохідністю", – зазначають в Інституті.

Тактику лікування визначили на мультидисциплінарному консиліумі Національного інституту раку. Завдання було винятково складним – врятувати життя жінки та зберегти вагітність.

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"Досвід виконання радикальних оперативних втручань при колоректальному раці на такому пізньому терміні вагітності в Україні невеликий, а лапароскопічним доступом – практично відсутній.

Нам довелося врахувати багато чинників: біологічні особливості пухлини, фізіологічні зміни, пов’язані з вагітністю, наявність у черевній порожнині збільшеної матки з живим плодом, яка значно обмежувала можливості виконувати специфічні маніпуляції лапароскопічними інструментами", – зазначив завідувач відділення онкопроктології Національного інституту раку Віталій Звірич.

У столиці провели унікальну операцію з видалення пухлини вагітній на пізньому терміні Фото: Національний інститут раку

Зі слів хірурга-онколога, метод лапароскопічного втручання обрали, щоб мінімізувати травматизм, а також не зашкодити дитині. Така операція дозволила суттєво зменшити післяопераційний біль і майже повністю виключити потребу у знеболювальних препаратах після втручання.

"Це був справжній виклик – і медичний, і людський. Ми усвідомлювали, що відповідаємо не лише за одне життя, а за два", – розповів Віталій Звірич.

В інституті раку зазначають, що жінка швидко відновлюється після операції: почувається добре, активна та усміхнена. Стан плоду, за оцінкою профільних фахівців, не викликає занепокоєння. На третій день після операції чоловік забрав Марію додому.

Після отримання остаточного гістологічного висновку мультидисциплінарна команда інституту визначить подальшу тактику хіміотерапії для пацієнтки.

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