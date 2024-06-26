Чи підвищує Ozempic фертильність? Вчені досліджують випадки незапланованої вагітності у жінок

Ін'єкційні препарати для лікування ожиріння та діабету, як-от Ozempic та Wegovy, набули широкої популярності в усьому світі. Проте, крім очікуваних, вони мають і побічні ефекти: жінки в соціальних мережах діляться історіями про незаплановану вагітність після прийому цих речовин.

Вчені вивчають можливий зв'язок між препаратами GLP-1, до яких належать Ozempic та Wegovy, та підвищенням фертильності, пише Nature.

Зазначається, що деякі жінки під час лікування Ozempic завагітніли, приймаючи протизаплідні таблетки, інші, яким раніше діагностували безпліддя, завагітніли після курсу лікування.

Вчені вважають, що такі випадки можуть бути реальними. Вони ще не вивчили точний механізм цього явища, але мають кілька теорій, чому ці ліки можуть підвищувати фертильність.

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Зокрема, вчені вважають, що препарати GLP-1 можуть впливати на гормональний баланс, змінювати всмоктування оральних контрацептивів або мати прямий вплив на репродуктивну систему.

Препарати GLP-1 уповільнюють швидкість проходження їжі та ліків через шлунок і кишечник. Вчені вважають, що це може призводити до того, що оральні контрацептиви всмоктуються в кров менш ефективно і стають менш дієвими.

Також деякі дослідження свідчать про те, що GLP-1 може впливати на рівень гормонів, які регулюють овуляцію. Тому овуляція може зʼявлятися навіть у жінок, які приймають оральні контрацептиви.

"Жіноча репродуктивна система дуже чутлива та реагує на метаболічне здоров'я, енергетичний баланс і харчування. Втрата ваги, викликана препаратами GLP-1, може відновити регулярну овуляцію у деяких жінок", – каже клітинний біолог з Університету Вікторії у Канаді Ніколь Темплман.

Дослідження на тваринах показали, що GLP-1 може стимулювати вироблення лютеїнізуючого гормону, який викликає овуляцію.

Представник фармацевтичної корпорації Novo Nordisk заявив, що компанія не тестувала препарати на вагітних або на тих, хто має намір завагітніти. Однак через обмежені клінічні дані щодо використання Ozempic під час вагітності, компанія рекомендує припинити прийом препарату за два місяці до вагітності, щоб уникнути впливу ліків на плід.

Раніше ми розповідали, що активний компонент препаратів для лікування ожиріння та діабету Wegovy та Ozempic – семаглутид – може знизити ризик інфаркту, інсульту або смерті від серцево-судинних захворювань на 20%.