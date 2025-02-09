Уповільнює старіння на рівні молекул: науковці назвали корисні звички для людей похилого віку

У дослідженні взяли участь відносно здорові люди віком понад 70 років

Науковці з'ясували, що щоденне вживання омега-3, вітаміну D та регулярна фізична активність можуть уповільнити біологічне старіння людей похилого віку. Однак корисний ефект від цих звичок з'являється після трьох років.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature AgingTrusted Source, повідомляє Medical News Today.

У ході роботи вчені проаналізувати вплив добавок та фізичних прав на 700 людей віком 70 років у період з 2012 по 2014 роки. В експерименті взяли участь жителі Швейцарії, які не мали серйозних хронічних захворювань чи інвалідності.

Біологічне старіння учасників оцінювали за чотирма критеріями аналізу зразків крові. Науковці пояснили, що старіння відбувається на молекулярному рівні, тому навіть дві людини одного віку можуть старіти з різною швидкістю, залежно від загального стану здоров'я.

Для роботи вчені досліджували стан організму за епігенетичним годинником – сукупністю міток ДНК, які дозволяють визначити біологічний вік.

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Вчені з'ясували, що регулярне приймання добавок омега-3 та вітаміну D може підтримувати здоров'я людей похилого віку та пом'якшити проблеми, пов'язані зі старінням.

За підрахунками науковців, вживання добавок протягом трьох років може уповільнити біологічне старіння на молекулярному рівні на три-чотири місяці. При цьому включення в життя регулярних фізичних вправ посилює цей ефект.

Хоча таке скорочення біологічного старіння може здатися незначним, автори роботи вважають, що ці звички можуть мати значні переваги для громадського здоров'я, адже зменшать поширеність захворювань, пов'язаних із віком.

Попри обнадійливі результати досліджень, автори роботи зауважили, що не шукали докази того, що уповільнення старіння на молекулярному рівні може продовжити тривалість життя чи покращити здоров'я.

У попередніх дослідженнях група вчених також з'ясувала, що омега-3 може знижувати частоту виникнення інфекцій у людей похилого віку до 13%.

Також ці добавки разом із вживанням вітаміну D та регулярною фізичною активністю на 61% знижують ризики інвазивного раку, та на 39% ймовірність виникнення завчасної старечої астенії – стану погіршення фізичної, психічної активності, втрати пам'яті та уваги.

Нагадаємо, вчені переглянули ідею про те, що кожного дня людям варто проходити щонайменше 10 тисяч кроків.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!