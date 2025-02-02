"Всьому має бути межа": яка максимальна тривалість життя людини

Завдяки винайденню вакцин, антибіотиків, покращення доступу до медичних послуг, санітарії та обізнаності про здоров'я, люди у XXI столітті живуть довше, ніж коли-небудь раніше.

Однак усі досягнення людства зрештою не зможуть зупинити біологічний годинник і уникнути старіння.

Про це розповіла докторка філософії, професорка епідеміології та співдиректорка Центру соціальної епідеміології та здоров'я населення Мічиганського університету (США) Бріана Мезук, пише Popular Science.

"Усьому має бути межа. На планеті Земля немає жодної істоти, про яку ми знаємо, яка б колись не помирала.

Однак, очевидно, існує значна різниця в очікуваній тривалості життя та тривалості здорового життя, що певним чином важливіше, ніж перше", – пояснила науковиця.

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Дослідження доводять, що природна межа тривалості життя людини становить приблизно 122 роки. Стільки прожила найстарша людина в історії.

Бріана Мезук припускає, що зрештою більшість населення планети не доживе до віку 100 років. Насправді точної цифри не може назвати ніхто, але тривалість життя людей не перевищуватиме біологічного максимуму, зумовленого процесом старіння.

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Директор Гарвардської шкільної ініціативи старіння Вільям Мейр зауважує, що існує різниця між очікуваною тривалістю життя та швидкістю старіння.

За його словами, на тривалість життя впливають багато факторів, як-от дохід, освіта, доступ до медичної допомоги та інші соціально-економічні фактори.

Однак на це також впливає швидкість старіння тіла людини внаслідок пошкодження клітин організму. Важливими чинниками цього процесу вважають генетичні фактори та вплив довкілля.

"Люди піддаються впливу речовин, які накопичуються в організмі, і це призводить до того, що в якийсь момент організм стає недостатньо стійким, щоб функціонувати.

Навіть якщо ви уявите людину, яка живе замкнена в кімнаті і ніколи не зазнає жодного впливу довкілля, вона помре через біологічні процеси", – розповіла Бріана Мезук.

Більшість людей щодня зазнають впливу сонячного випромінювання та забруднення повітря, коли виходять із своїх помешкань. Відтак ці ризики змінюють процеси старіння.

Деякі намагаються зменшити вплив факторів довкілля на своє життя за допомогою популярних методів "продовження життя" та біогакінгу. Йдеться про введення NAD+ (ензиму, який буцімто допомагає старіти повільніше), суворі обмеження в харчуванні, ін'єкції плазми та різноманітні дієтичні добавки.

Найбільш яскравим прикладом є американський підприємець Браян Джонсон, який прославився своїм прагнення зберегти молодість і стати безсмертним.

Для цього у 2023 році чоловік протягом пів року вводив собі кров свого сина, але зрештою відмовився від експерименту через недієвість методу.

За оцінками Bloomberg, Джонсон щороку витрачає два мільйони доларів на послуги лікарів. Однак науковці стверджують, що в такому випадку йдеться про ілюзію контролю над біологічними процесами старіння.

"За останні 100 років у розвинених країнах очікувана тривалість життя зросла на феноменальну кількість часу.

Але ці додаткові роки не мають абсолютно жодного відношення до сповільнення старіння нашого тіла", – зауважив Вільям Мейр.

Натомість через збільшення очікуваної тривалості життя почастішали випадки хронічних захворювань, пов'язаних із віком, як-от хвороба Альцгеймера.

"Зараз багато хто живе до сімдесяти. Однак ми відчуємо це вбудоване старіння людей, яке проявляється в хронічних захворюваннях, пов’язаних із віком", – додав Вільям Мейр.

Водночас допомогти своєму організмові краще функціонувати в старшому віці все ж можна. За словами Вільяма Мейра, цьому можуть сприяти:

регулярні заняття спортом;

відмова від куріння ;

уникнення надмірного вживання алкоголю;

зменшення кількості споживання ультраоброблених продуктів ;

дотримання збалансованого харчування .

Раніше ми розповідали, чи дійсно всі клітини людського тіла повністю оновлюються кожні сім років.