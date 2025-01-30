Усі розділи
Підтримати УП

Скільки часу щотижня приділяти фізичній активності, аби довго жити? Відповідь вчених

Віра Шурмакевич — 30 січня, 09:00
Скільки часу щотижня приділяти фізичній активності, аби довго жити? Відповідь вчених
Вчені визначили, скільки хвилин фізичної активності щотижня можуть продовжити життя
serezniy/Depositphotos

Вчені виявили, що 150 хвилин помірної чи інтенсивної фізичної активності щотижня позитивно впливають на здоров’я людини, зокрема і у похилому віці, та допомагають знизити ризик смертності на 31%.

Про це йдеться в огляді досліджень, опублікованому в науковому журналі Canadian Medical Association Journal, пише Medical News Today.

Дослідники стверджують, що вік – не завада фізичній активності, адже багато літніх людей, які мають хронічні захворювання чи ведуть малорухливий спосіб життя, можуть покращити своє самопочуття, якщо будуть більше рухатися.

Читайте також :
Щоб не плакать, ми займались спортом: чи допоможе біг та ходьба побороти поганий настрій

Окрім того, науковці висловили припущення, що фізична активність може вирішити деякі проблеми зі здоров’ям, з якими стикаються літні люди, без вживання медикаментів.

РЕКЛАМА:

"Фізичні вправи мають низку переваг, як-от зниження смертності, профілактику травм, покращення когнітивних здібностей та психічного здоров'я. Активність є більш безпечною, ніж ліки та операції, і має менше побічних ефектів.

Завжди є ризики травмування, загострення симптомів захворювання та/або ризик серцево-судинних ускладнень. Однак вони існують й при фармацевтичних та хірургічних методах лікування, а користь від фізичної активності, як правило, переважає ризики", – зазначив Раян Глатт, директор програми FitBrain в Тихоокеанському інституті неврології в Санта-Моніці (Каліфорнія, США).

Читайте також :
Не вбереже навіть фізична активність: вчені дослідили, наскільки тривале сидіння шкодить здоров'ю серця

Вчені кажуть, ніколи не пізно додати більше активності у своє життя. Утім, перш ніж це зробити, варто проконсультуватися з лікарем, щоб виявити фактори ризику чи протипоказання.

Фахівці порадили літнім людям починати з ходьби чи плавання, а потім поступово збільшувати навантаження до 150-300 хвилин на тиждень за умови стабільного стану здоров’я.

"Люди похилого віку, які стають більш фізично активними, потенційно можуть продовжити тривалість свого життя, а також покращити його якість", – сказала Джейн Торнтон, докторка медичних наук.

Раніше ми розповідали про 8 простих кроків, які допоможуть довше залишатися здоровими.

Читайте також :
"Здатна творити дива": вчені пояснили, як щоденна ходьба впливає на здоров’я серця
Реклама:

Головне сьогодні