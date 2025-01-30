Скільки часу щотижня приділяти фізичній активності, аби довго жити? Відповідь вчених

Вчені визначили, скільки хвилин фізичної активності щотижня можуть продовжити життя

Вчені виявили, що 150 хвилин помірної чи інтенсивної фізичної активності щотижня позитивно впливають на здоров’я людини, зокрема і у похилому віці, та допомагають знизити ризик смертності на 31%.

Про це йдеться в огляді досліджень, опублікованому в науковому журналі Canadian Medical Association Journal, пише Medical News Today.

Дослідники стверджують, що вік – не завада фізичній активності, адже багато літніх людей, які мають хронічні захворювання чи ведуть малорухливий спосіб життя, можуть покращити своє самопочуття, якщо будуть більше рухатися.

Окрім того, науковці висловили припущення, що фізична активність може вирішити деякі проблеми зі здоров’ям, з якими стикаються літні люди, без вживання медикаментів.

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"Фізичні вправи мають низку переваг, як-от зниження смертності, профілактику травм, покращення когнітивних здібностей та психічного здоров'я. Активність є більш безпечною, ніж ліки та операції, і має менше побічних ефектів.

Завжди є ризики травмування, загострення симптомів захворювання та/або ризик серцево-судинних ускладнень. Однак вони існують й при фармацевтичних та хірургічних методах лікування, а користь від фізичної активності, як правило, переважає ризики", – зазначив Раян Глатт, директор програми FitBrain в Тихоокеанському інституті неврології в Санта-Моніці (Каліфорнія, США).

Вчені кажуть, ніколи не пізно додати більше активності у своє життя. Утім, перш ніж це зробити, варто проконсультуватися з лікарем, щоб виявити фактори ризику чи протипоказання.

Фахівці порадили літнім людям починати з ходьби чи плавання, а потім поступово збільшувати навантаження до 150-300 хвилин на тиждень за умови стабільного стану здоров’я.

"Люди похилого віку, які стають більш фізично активними, потенційно можуть продовжити тривалість свого життя, а також покращити його якість", – сказала Джейн Торнтон, докторка медичних наук.

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