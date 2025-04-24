Перенесена в дитинстві інфекція може впливати на розвиток колоректального раку – дослідження

Вчені встановили, що вплив на кишківник дитини токсинів, вироблених паличкоподібною бактерією E coli, може сприяти виникненню раку товстої кишки у віці до 50 років.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Nature, пише The Guardian.

Науковці з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго (США) висловили припущення, що інфекція, перенесена в дитинстві, може підвищувати ймовірність виникнення колоректального раку в дорослому віці.

Для підтвердження гіпотези міжнародна дослідницька група вивчала ДНК 981 пухлини товстої кишки, отриманої від пацієнтів з 11 країн Північної Америки, Південної Америки, Азії та Європи.

Хоча більшість зразків належали літнім людям, 132 з них взяті у людей з колоректальним раком на ранній стадії.

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Вчені дослідили характерні генетичні мутації, спричинені колібактином – токсином, який виділяють деякі шкідливі штами кишкової палички. Вони з'ясували, що в пухлинах пацієнтів віком до 40 років ці мутації траплялися більш ніж втричі частіше, ніж у хворих, старших за 70.

Вважається, що ці генетичні мутації виникають, коли діти у віці до 10 років піддаються впливу колібактину. Вони порушують ДНК у клітинах товстої кишки і можуть підвищити ризик розвитку раку кишківника до 50 років.

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Проведене дослідження не доводить, що колібактин спричиняє рак кишківника. Утім, якщо шкідливі штами кишкової палички дійсно відіграють у цьому перну роль, то виникають нові питання. Зокрема, як ці штами з'являються, яким чином діти піддаються їхньому впливу, і чи можуть пробіотики допомогти усунути шкідливі мікроорганізми в кишківнику.

"Багато пацієнтів з ранніми стадіями колоректального раку, схоже, зазнали впливу колібактину, який виробляється деякими штамами бактерій кишкової палички в ранньому віці. Незрозуміло, як цей вплив відбувається, але ми підозрюємо, що комбінація факторів може перетинатися під час вирішальної фази розвитку мікробіому кишківника.

Це дослідження додає важливий шматочок до пазлу раку, але воно не є остаточним, і для встановлення точного зв'язку між колібактином і підвищеним ризиком раку товстої кишки на ранніх стадіях знадобляться додаткові дослідження", – пояснив доктор Девід Скотт, директор програми Cancer Grand Challenges в найбільшій незалежній організації з дослідження раку Cancer Research UK.