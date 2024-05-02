Гнів – ворог кровоносних судин? Дослідники пояснили, як емоція може нашкодити

Короткочасний спалах гніву, спричинений спогадами про минуле, може зашкодити кровоносним судинам "розслабитися". Це негативно впливає на кровотік.

Такого висновку дійшли американські вчені, провівши відповідне дослідження, результати якого опублікували в журналі Американської асоціації серця (American Heart Association, AHA), пише CNN.

Науковці вивчали, як негативні емоції (гнів, смуток та тривога) у порівнянні з нейтральними впливають на функціонування судин.

У дослідженні взяли участь 280 дорослих. Їх розділили на чотири групи, кожна з яких мала певні завдання. Вони були спрямовані на те, аби викликати певні емоції. До прикладу, пригадати щось з минулого, що людину розлютило чи стривожило. Або ж прочитати низку гнітючих речень, які викликають сум, чи багато разів рахувати до 100, щоб зберегти емоційно нейтральний стан.

Дослідники вивчали клітини, якими вистелені кровоносні судини, до, протягом та після виконання завдань. Вони намагалися знайти ознаки дилатації, тобто збільшення та розширення.

Науковці виявили три шляхи впливу гніву на стан кровоносних судин.

По-перше, гнів ускладнив розширення судин у відповідь на ішемію – стан, при якому клітини не отримують достатню кількість кисню.

По-друге, він також вплинув на маркери пошкодження клітин (вони присутні на поверхні і сигналізують про "травми") та їхню здатність самовідновлюватись.

"Ми побачили, що гнів призводить до дисфункції кровоносних судин, хоча ми ще не розуміємо, що може її викликати.

Дослідження основного зв’язку між гнівом та дисфункцією може допомогти визначити ефективні цілі втручання для людей із підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб", – зазначив Даїчі Шімбо, провідний автор дослідження, доктор медичних наук, професор медицини в Медичному центрі Ірвінга Колумбійського університету в Нью-Йорку (США).

По-третє, після восьмихвилинного завдання, що мало на меті викликати гнів, вплив на кровоносні судини спостерігали протягом 40 хвилин. Шімбо каже, що такі зміни можуть мати накопичувальний ефект.

"Ми припускаємо, якщо ви людина, яка гнівається знову й знову, то ви хронічно погіршуєте стан своїх кровоносних судин.

Поки ми це не досліджували, але, ймовірно, відчуття гніву може призвести до хронічних проблем з судинами", – зазначив науковець.

Також вчені не помітили значущих змін стінок кровоносних судин у будь-який момент часу після виконання завдань, пов'язаних із тривогою та смутком.

За словами доктора медичних наук та професора медицини в Медичному коледжі Бейлора (Х’юстон, США) Гленна Левіна, дослідження ще раз доводить, що існує зв’язок між психічним здоров’ям та станом серцево-судинної системи. Також воно показує, що гнів або стрес можуть негативно впливати на роботу серця та судин, і навіть призводити до захворювань цієї системи.

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