Може стати заміною ін’єкцій інсуліну: вчені надрукували на 3D-принтері клітини для лікування діабету 1 типу

Дослідникам вдалося створити функціональні людські структури клітин за допомогою 3D-принтера та біологічного чорнила. Нова технологія може допомогти створити більш ефективні та менш інвазивні способи лікування хворих на діабет 1 типу.

Відкриття вчені презентували на конгресі Європейського товариства з трансплантації органів, пише MedicalXpress.

Команда міжнародних вчених створили кластери людських клітин підшлункової залози, які продукують інсулін, за допомогою спеціального біологічного чорнила. Матеріал для 3D-друку зробили з альгінату (природного полісахариду з бурих водоростей) та зміненої тканини людської підшлункової.

Завдяки цьому науковцям вдалося створити міцні структури клітин високої щільності, які залишалися живими та функціональними до трьох тижнів. При цьому вони були здатні підтримувати сильну реакцію інсуліну на глюкозу.

Зазвичай такі структури вводять у печінку хворих, що часто призводить до втрати обсягу клітин та обмеженого в часі ефекту. Однак надруковані на 3D-принтері клітини імплантують безпосередньо під шкіру. Для цього не потрібні складні втручання – достатньо місцевої анестезії та невеликого розрізу.

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Дослідники кажуть, що цей метод може стати більш безпечним та комфортним для пацієнтів.

"Нашою метою було відтворити природне середовище підшлункової залози, щоб трансплантовані клітини виживали та функціонували краще.

Ми використовували спеціальне біочорнило, яке імітує опорну структуру підшлункової, щоб забезпечити структури клітин киснем та необхідними поживними речовинами", – поділився провідний автор роботи Квентін Пер’є.

У лабораторних випробуваннях друковані структури виживали у 90% випадках. Важливо, що конструкції зберегли побудову, а не злипалися чи руйнувалися, як це відбувалося у схожих випробуваннях раніше.

"Це одне з перших досліджень, в якому використовували справжні людські структури клітин замість тваринних. І результати обнадійливі. Це означає, що ми наближаємося до створення способу лікування діабету, який одного разу може усунути потребу в ін’єкціях інсуліну", – пояснив Пер’є.

Наразі вчені тестують структури клітин на тваринних моделях і вивчають, чи можна їх зберігати завдяки кріоконсервації – способу зробити таку терапію більш доступною.

"Хоча ще є над чим працювати, новий метод біодруку став значним кроком до персоналізованої терапії діабету. Якщо клінічні випробування підтвердять його ефективність, це може змінити лікування та якість життя мільйонів людей у всьому світі", – вважає науковець.

Раніше Міжнародна діабетична федерація визнала існування нового виду діабету п’ятого типу, який виникає через недоїдання.