У Швеції створили ШІ-модель, яка розпізнає ранні ознаки аутизму у дітей

Шведські науковці заявили, що створили модель на основі штучного інтелекту, яка може виявити аутизм у дітей віком до 2 років з точністю 80%.

Інструмент AutMedAI має допомогти дослідникам та лікарям вчасно діагностувати аутизм і вживати заходів для кращого розвитку дитини.

Дослідження вчених Каролінського інституту опублікували у журналі JAMA Network, повідомляють MedicalXpress та Neuroscience News.

ШІ аналізує 28 різних параметрів для виявлення діагнозу: проблеми з прийомом їжі, вік першої усмішки, комунікаційний рівень дитини тощо.

"Ми сподіваємось, що це буде цінний інструмент для охорони здоров’я", – каже Крістіна Тамміміес, доцентка кафедри здоров’я жінок і дітей Каролінського інституту та співавторка дослідження про використання ШІ.

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Для дослідження команда проаналізувала дані приблизно 30 тисяч дітей з розладами аутичного спектра та без них, скориставшись американською базою даних SPARK.

Дослідники розробили 4 незалежних програми для аналізу бази даних за 28 різними параметрами без потреби використання медичних тестів. Найбільш точна модель отримала назву AutMedAI.

AutMedAI виявила 80% дітей з розладом аутичного спектра серед 12 тисяч. Ці випадки вдалося ідентифікувати за такими ознаками, як проблеми у комунікації, загальні затримки та повільний розвиток когнітивних здібностей.

"Результати дослідження є вагомими, оскільки вони показали, що можливо виявити людей, у котрих, з великою ймовірністю, може бути розлад з використанням обмеженої та вже наявної інформації", – каже один з авторів дослідження Шиям Раджагопалан, дослідник Каролінського інституту та доцент Інституту біоінформатики та прикладних технологій в Індії.

Вчені наголошують, що раннє виявлення аутизму є важливим для терапевтичних практик, які допоможуть дітям розвиватися.

"Це може кардинально змінити умови для раннього діагностування та втручання, що сильно покращить якість життя багатьом людям та їхнім сім’ям", – каже Шиям Раджагопалан.

Команда дослідників планує надалі розвивати та покращувати модель у клінічних умовах. Також вони хочуть запровадити можливість аналізу генетичної інформації для отримання більш точних даних.

"Щоб переконатися в тому, що модель є достатньо надійною для впровадження в клініках, потрібна подальша робота та ретельна перевірка.

Я хочу підкреслити, що нашою метою є застосування моделі як доступного інструменту охорони здоров’я, але вона не призначена для заміни клінічного виявлення аутизму", – каже Крістіна Тамміміес.

Нагадаємо, раніше вчені з Британії заявили, що знайшли "швидкий тест" для ранньої діагностики аутизму: це пов'язано з кишківником.

Автор: Ігор Воробйов, спеціально для "УП. Життя"