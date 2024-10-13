Науковці винайшли прості зовнішні фіксатори, які допоможуть запобігти ампутаціям під час воєн і катастроф

Британські дослідники розробили технологію, за допомогою якої можна оперативно створити зовнішні фіксатори кінцівок навіть із обмеженими ресурсами та навичками.

Очікується, що вони допоможуть уникати ампутацій у людей, які отримали травми під час воєн і катастроф.

Над розробкою працювали професор механіки опорно-рухового апарату Ентоні Булл і його колега Мехді Саїді з Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) ще з 2016 року, пише The Guardian.

Тоді їхньою метою було створення нового підходу до лікування травм рук і ніг. Вони намагалися розробити простий спосіб виготовлення складних медичних пристроїв в умовах стихійних лих чи війн.

"Як вибух у Бейруті, так і бої в Україні спричинили тисячі жахливих поранень кінцівок людей, які втратили б ноги та руки без термінового медичного технологічного втручання.

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Однак у минулому здійснення такого дорогого комплексного втручання під час конфлікту чи після стихійних лих було серйозною проблемою", – розповів Ентоні Булл.

Групі науковців вдалося розробити набори інструментів і посібники до них, за допомогою яких місцеві можуть виготовляти фіксатори для травмованих кінцівок у гаражах чи на заводах. За словами дослідників, для цього не потрібно спеціального обладнання.

Вони пояснюють, що зовнішні фіксатори використовують тоді, коли постріл чи вибух розривають кістки ніг і рук людини. Завдяки пристрою уражені частини кінцівки тримаються разом, що підвищує шанси на відновлення та порятунок ноги чи руки.

"Важливо те, що це не робиться шляхом введення металевого стрижня в кінцівку, оскільки це може спровокувати серйозні інфекції. Натомість він тримається назовні та прикріплюється до кістки за допомогою шпильок, які просовують через руку чи ногу людини", – кажуть науковці.

Зазвичай зовнішні фіксатори складні у виготовленні та мають високу вартість – один може коштувати понад 100 тисяч гривень. Ба більше, у зонах ведення бойових дій до таких приладів важко отримати доступ.

Часом люди вдаються до виготовлення саморобних фіксаторів, але часто вони призводять до серйозних ускладнень.

Натомість набори інструкцій Ентоні Булла та Мехді Саїді дозволяють створити безпечні зовнішні фіксатори за обмежених навичок і ресурсів.

"Усе, що потрібно, – це запас алюмінію та кілька стрижнів з нержавіючої сталі. Це дуже просто", – каже Мехді Саїді.

Науковці стверджують, що ефективність інструкцій і виготовлених за їхньою допомогою приладів уже випробовують на території України, де тисячі людей отримали поранення та зіткнулися з ризиком втрати кінцівки.

Перша партія частин пристроїв, які виготовили в Польщі Імперський коледж Лондона

"Нам терміново зателефонували місцеві лікарі, які відчайдушно потребували допомоги, і ми змогли направити їх на наш веб-сайт, де були інструкції щодо виготовлення фіксаторів.

Через кілька днів майстерня зі східної Польщі надіслала нам фотографію фіксатора, який вони щойно зробили з нашого набору інструкцій. У перші кілька днів війни 150 із них були задіяні, і вони допоможуть запобігти втраті ніг чи рук поранених людей", – розповідають винахідники.

Відтоді науковці створили набір інструментів для виготовлення фіксаторів, які тепер випробовують у Кенії та Руанді. Очікується, що тестування допоможе вдосконалити технологію, яка може запобігти ампутаціям кінцівок постраждалих внаслідок воєн чи стихійних лих.

Раніше ми розповідали про розробку науковців з Массачусетського технологічного інституту (США), які створили біонічний протез ноги, що керується за допомогою сигналів мозку.