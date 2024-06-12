Припиняєте пити антидепресанти? Вчені назвали імовірність "синдрому відміни"

Німецькі науковці зʼясували, що приблизно 15% людей відчувають "синдром відміни", коли раптово припиняють прийом антидепресантів.

Приблизно у кожної шостої-сьомої людини може бути запаморочення, головний біль, нудота, безсоння і дратівливість. А тяжкі симптоми спостерігаються приблизно в 3% випадків – в одного пацієнта з 35.

Вищий ризик тяжкого "синдрому відміни" пов'язують з такими препаратами, як іміпрамін, пароксетин, венлафаксин і десвенлафаксин. Відповідний мета-аналіз досліджень опублікували у журналі The Lancet Psychiatry, пише Medical News Today.

Водночас ці дані не мають зупиняти пацієнтів на шляху до лікування, якщо вони потребують антидепресантів. Науковці наголошують, що симптоми "синдрому відміни" не пов'язані із залежністю і можуть бути пом'якшені за належної підтримки.

Також показники поширеності симптомів відміни навіть менші, ніж припускали деякі попередні дослідження (20-50%).

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, отримати лікування або завершити його, обов'язково зверніться до лікаря!

Що виявили німецькі дослідники?

Команда вчених із Берлінського та Кельнського університетів провела власний огляд і мета-аналіз 79 досліджень з даними понад 21 тисячі пацієнтів. Понад 16 тисяч із них припиняли прийом антидепресантів, а понад 4 тисячі – прийом плацебо. Середній вік учасників становив 45 років, і 72% з них – жінки.

Аналіз показав, що 31% осіб, які припинили прийом антидепресантів, відчували принаймні один симптом "синдрому відміни". Але деякі з них говорили про ці симптоми після припинення прийому препаратів-плацебо (ймовірно, вони погано почувалися саме через негативні очікування). Тяжкі симптоми спостерігалися приблизно у 3%.

Читайте також : Коли варто йти від свого психотерапевта: 10 червоних прапорців

Вчені наголошують, що існують "переконливі докази" ефективності антидепресантів для багатьох людей з депресивними розладами, як окремо, так і в поєднанні з психотерапією. Але і лікарям, і пацієнтам важливо розуміти, що може статися, коли прийом антидепресантів припиняється.

Тому вчені радять медикам надавати пацієнтам доказові рекомендації для ефективного управління процесом припинення прийому препаратів, коли людина одужує. Лікарі мають поступово зменшувати дозування препарату і стежити за прогресом пацієнта.

Пацієнтам категорично не радять кидати антидепресанти раптово і на власний розсуд – потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів.

Читайте також : Вчені зафіксували різке зростання вживання антидепресантів серед молоді після старту пандемії COVID-19