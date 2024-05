Вчені виявили причину смертельних тромбів, пов'язаних із вакцинами J&J та AstraZeneca

Рідкісні, але смертельні тромби, пов'язані з вакцинами проти Covid-19 від компаній Johnson & Johnson та AstraZeneca, були спричинені аутоімунною реакцією, до якої деякі люди генетично схильні.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine, пише Time.

Науковці вважають, що це відкриття вплине на розробку майбутніх вакцин.

Згідно з результатами дослідження, вакцини на основі аденовірусу, як-от J&J та AstraZeneca, містять компонент, який у генетично схильних людей може викликати вироблення незвично структурованих антитіл проти білка, залученого до згортання крові. Дослідники планують ідентифікувати цей компонент і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.

Голова відділу імунології Університету Фліндерс в Південній Австралії Том Гордон, чиє молекулярне дослідження призвело до цього відкриття, зазначив, що гематологи та фахівці з інтенсивної терапії, ймовірно, виявлятимуть більше випадків ризику тромбозів через цей компонент, оскільки стають більш обізнаними про це ускладнення.

За даними Єльської школи медицини, з понад 18 мільйонів людей, які отримали одноразову вакцину J&J, 60 осіб стикнулися з явищем тромбозу. Дев'ять з них померли.

Летальні випадки, пов'язані з тромбами, призвели до вилучення або обмеження використання вакцини AstraZeneca у кількох країнах, зокрема у Данії та Норвегії у 2021 році. В Австралії ускладнення виникало у 2-3 людей на 100 000 вакцинованих віком до 60 років, і з березня 2023 року вакцина більше не доступна. Європейська комісія відкликала дозвіл на маркетинг цієї вакцини в березні 2024 року.

"AstraZeneca вітає подальше дослідження можливого механізму виникнення тромбозу з синдромом тромбоцитопенії (TTS), оскільки, попри ретельне розслідування, ми все ще не розуміємо механізму, який у дуже рідкісних випадках може бути тригером для TTS", – сказав представник компанії.

Johnson & Johnson також заявила, що підтримує дослідження, які допомагають у розробці безпечних та ефективних вакцин.

"Необхідно більше даних для повного розуміння потенційних факторів, які можуть бути пов'язані з цією рідкісною подією, включаючи її можливий зв'язок з аденовірусами та іншими вірусами, щоб зробити відповідні висновки про основу патогенезу", – йдеться в електронному листі компанії.

Зазначається, що обидві вакцини відіграли важливу роль у програмах вакцинації на ранніх етапах пандемії. Одне з досліджень показало, що вакцина AstraZeneca врятувала приблизно 6,3 мільйона життів у 2021 році.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцинація проти COVID-19 урятувала понад 1,4 млн життів в Європі.

Раніше AstraZeneca розпочала процес вилучення із продажу вакцини проти COVID-19. Пояснили таке рішення надлишком оновлених препаратів на ринку.

Нещодавно повідомлялося, що американка, яка брала участь у клінічному випробуванні вакцини AstraZeneca, подала позов проти компанії. Після щеплення проти COVID-19 жінці поставили діагноз периферична нейропатія. Вона заявила, що втратила роботу і досі страждає від постійного болю.