Вчені з'ясували, де в лікарнях "ховаються" небезпечні бактерії: позбутися їх надзвичайно складно

Вчені виявили, що в стоках раковин у лікарнях зберігаються популяції бактерій

Попри ретельне прибирання лікарняних приміщень, у стоках раковин, ймовірно, залишаються і поширюються небезпечні для людини бактерії.

Деякі з цих мікробів мають стійкість до антибіотиків і потенційно здатні призводити до нових захворювань, що становить особливу загрозу для пацієнтів зі зниженим імунітетом.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Frontiers in Microbiology, пише MedicalXpress.

У ході роботи вчені досліджували стоки раковин в університетській лікарні на острові Майорка, де дотримуються найсучасніших протоколів прибирання.

Персонал медичного закладу регулярно очищає раковини та стоки дезинфікуючими засобами з хлором, а також іншими хімічними речовинами та парою під тиском. Крім того, раз на рік водостічні труби гіперхлорують за низької температури.

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Ці правила стосуються і зон, де не перебувають пацієнти.

Команда науковців протягом року зібрала чотири зразки дренажів у приміщеннях лікарні. Вчені досліджували:

дві палати інтенсивної терапії;

палату гематології;

приміщення короткотривалого перебування пацієнтів;

палату загальної медицини;

мікробіологічну лабораторію.

Загалом їм вдалося ідентифікувати 67 видів бактерій зі стоків. Найбільше різноманіття виявили в приміщеннях загальної медицини та інтенсивної терапії, найменше – в мікробіологічній лабораторії.

Надалі вчені вирощували отримані зразки бактерій на п'яти різних середовищах при двох температурах.

На подив дослідників, бактеріальне різноманіття в нещодавно відкритій палаті інтенсивної терапії мало відрізнялося від приміщень, які працювали довше.

В усіх зразках найчастіше траплялися шість видів бактерії Stenotrophomonas та Pseudomonas aeruginosa – через стійкість до антибіотиків ВООЗ називає їх однією з найбільших загроз для людини. Цей вид вважають збудником пневмонії та сепсису – дисфункції органів через реакцію тіла на інфекцію.

"Бактерії, які ми виявили, можуть походити з багатьох джерел: від пацієнтів, медичного персоналу та навіть із середовища, що оточує лікарню. Потрапивши в каналізацію раковини, мікроби можуть поширюватися назовні, становлячи значний ризик, перш за все для пацієнтів з ослабленим імунітетом", – сказала старша авторка дослідження, професорка Університету Балеарських островів (Іспанія) Маргарита Гоміла.

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Деякі знайдені мікроби були стійкими до антибіотиків, зокрема Klebsiella, Enterobacter і P. Aeruginosa, які входять до групи ESKAPE бактерій, відомих своєю резистентністю та високим потенціалом спричинення захворювань.

"Ці результати підкреслюють, що контроль росту бактерій у стоках і запобігання колонізації нових штамів у таких резервуарах, які важко продезінфікувати, є, ймовірно, глобальною проблемою", – вважає науковиця.

Автори вважають, що лікарняні стоки можуть бути резервуарами для відомих і нових патогенів.

"Протоколи прибирання важливі, і їх слід часто застосовувати, щоб уповільнити поширення потенційно шкідливих бактерій. Але щоб зрозуміти суть проблеми, важливо вивчити джерело цих патогенів і шляхи їхньої передачі", – сказав співавтор роботи Хосе Ласо.

Раніше науковці виявили, що мухи в лікарнях здатні поширювати стійкі до антибіотиків організми між пацієнтами.