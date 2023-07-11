Все про шоколад: секрети користі та шкоди для організму

По всьому світу можна почути міфи про користь та шкоду шоколаду, відколи він був привезений в Іспанію та вперше з’явився у Європі в 1500-х роках.

Любов до шоколаду лише зростає з роками, а 11 липня вважається найсолодшим у році – Всесвітнім днем шоколаду.

Тому буде корисно дізнатись, як шоколад впливає на організм.

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"УП.Життя" підготувала інформацію про те, чим корисний шоколад, та розвіяла міфи про шкідливість шоколаду разом з дієтологинею Тетяною Антофійчук.

Корисні властивості шоколаду, про які ви не здогадувались

Вплив шоколаду на організм залежно від його виду

Користь чи шкода шоколаду на організм людини буде визначатись його видом і кількістю.

За словами дієтологині Тетяни Антофічук, є 4 основних види шоколаду: гіркий (чорний), темний, молочний і білий, в залежності від складу його властивості будуть змінюватись

Найкорисніший – гіркий.

Далі йде темний шоколад: у ньому близько 40% какао-продуктів, він містить додаткові інгредієнти (родзинки, цукати, горішки та ін.), що окремо впливають на його користь.

За ним – молочний, зазвичай найкалорійніший, тут значно менша кількість протертого какао, а також додано молоко чи вершки.

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На останньому місці – білий шоколад: він не містить тертого какао, має найбільшу кількість цукру та добавок.

4 основних види шоколаду: гіркий (чорний), темний, молочний і білий. Фото: tashka2000/depositphotos

"Зверніть увагу, що кількість калорій на 100 грамів практично однакова, але чорний шоколад має вищу калорійність завдяки жирам, а молочний – вуглеводам", – наголошує дієтологиня.

Чим більший відсоток какао в шоколаді – тим він кращий.

"Найкориснішим є гіркий шоколад. Але він повинен містити не менше 55% какао-продуктів (какао терте і какао-масло), тоді користь чорного шоколаду доповнюється яскраво вираженим ароматом і гіркуватим смаком", – консультує дієтологиня.

Та не всі полюбляють гіркий шоколад, тому оптимально обрати найкорисніший за складом та той, що буде подобатись за смаковими властивостями.

Які корисні властивості має шоколад?

Дієтологиня розповідає про такі корисні властивості шоколаду: сприяє підвищенню працездатності при розумових та фізичних навантаженнях;

багатий на антиоксиданти – сповільнює процеси старіння;

містить мікроелементи, які корисні для серцево-судинної системи;

позитивно впливає на нервову систему – покращує настрій, впливає на вироблення ендорфінів, які допомагають знімати напругу та головний біль;

містить триптофан – амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну (природного антидепресанту), впливаючи таким сином на стрес.

Шоколад покращує настрій та впливає на вироблення ендорфінів. Фото: studioM/depositphotos

Потрібно розуміти, що користь для організму приносить лише якісний шоколад в помірних кількостях в межах щоденної норми калорій.

Як обрати справді якісний та корисний шоколад?

Кількість какао в шоколаді повинна становити від 80%, тоді ми отримаємо не тільки задоволення, а й користь.

Поради від дієтологині Тетяни Антофійчук щодо вибору шоколаду:

Щоб вибрати правильний, перевіряємо склад: шоколад повинен містити тільки какао терте, какао-масло і цукор на останньому місці, а краще взагалі без нього;

какао-порошок додають для здешевлення продукту;

уважно перевіряйте, чи немає в складі сої, вона там лишня;

чим більше складників в шоколаді, тим менше з нього користі.

Кількість какао в шоколаді повинна становити від 80%. Фото: AntonMatyukha/depositphotos

Скільки грам шоколаду є допустимою дозою на день?

Норма спожитого шоколаду на день для кожного є різною та залежить від індивідуальних потреб організму.

"Щоб не було орторексії (розлад харчової поведінки, пов’язаний з патологічною одержимістю здоровим харчуванням – прим.ред.), варто дотримуватися принципу 80/20:

80% нутрітивно цінної їжі;

20% для задоволення.

Зазвичай це вживання 1-2 шматочків чорного шоколаду після основного прийому їжі (залежить від індивідуальної потреби в жирах)", – консультує дієтологиня Тетяна Антофійчук.

Вчені розповідають, що ідеальна кількість шоколаду для зниження серцево-судинного ризику – 45 грамів на тиждень, або близько 4 квадратиків. Але ви повинні пам'ятати, що ці чотири квадратики додають понад 200 калорій до загального раціону.

Ідеальна кількість шоколаду для зниження серцево-судинного ризику – 45 грамів на тиждень. Фото: PantherMediaSeller/depositphotos

Міфи про шоколад

Міф: шоколад не несе ніякої шкоди для організму

"Все – отрута, все – ліки; те й інше визначає доза", – Парацельс.

Потрібно розуміти, що помірне вживання шоколаду й солодощів загалом – нешкідливе для організму та навіть приносить задоволення. Проте варто знати, чому шоколад шкідливий та які наслідки може мати його надмірне вживання.

Шоколад містить багато цукру та насичених жирів. Це висококалорійна їжа. Велика кількість шоколаду та інших солодких продуктів в раціоні загрожує розвитком ожиріння та захворювань серцево-судинної системи. Ось чим шкодить шоколад, а саме його нераціональне вживання.

"Особливу увагу варто звертати людям зі схильністю до алергій (у них шоколад може викликати алергічні реакції), із зайвою вагою та захворюваннями обміну речовин, оскільки шоколад може погіршити перебіг наявних захворювань", – застерігає дієтологиня Тетяна Антофійчук.

Міф: зайва вага з’являється від вживання шоколаду

"Якщо ми зловживаємо шоколадом, це призведе до постійно підвищеного рівня цукру в крові, що спричинить порушення вуглеводного обміну (спочатку інсулінорезистентність, а далі, можливо, цукровий діабет)", – пояснює дієтологиня Тетяна Антофійчук.

Споживання висококалорійної їжі є однією з причин ожиріння. Дослідження підтверджують, що збільшення споживання шоколадних цукерок було пов'язане з потенційним збільшенням ваги.

Хоча шоколад не є шкідливим, вживання великих доз може бути причиною ожиріння. Проте помірне споживання якісного шоколаду, відповідно до власних енергетичних потреб, не призведе до появи зайвої ваги та навіть буде корисним.

Помірне споживання якісного шоколаду, відповідно до власних енергетичних потреб, не призведе до появи зайвої ваги. Фото: NewAfrica/depositphotos

Міф: шоколад допомагає від депресії

"Певна кількість триптофану в складі шоколаду сприяє виробленню природного антидепресанту серотоніну. Тому не дивно, що при наявності у більшості з нас стресу, ми намагаємось з‘їсти шоколадку, а буває і не одну", – розповідає дієтологиня Тетяна Антофійчук.

Дослідження наводять певні докази про споживання шоколаду, особливо темного, та зниження ймовірності виникнення клінічно значущих депресивних симптомів. Водночас вчені наголошують, що для підтвердження результатів потрібне подальше вивчення цього впливу.

Проте депресію шоколадом не вилікуєш, адже це серйозний розлад психічного здоров’я. Наразі найпоширенішими методами лікування є розмовна терапія та медикаментозне лікування. Тому в першу чергу варто звернутись до лікаря, а шоколад вживати в міру та не заїдати горе.

Міф: вживання шоколаду викликає карієс

Не всі види шоколаду сприяють виникненню карієсу.

Найбільший ризик розвитку карієсу внаслідок споживання білого та молочного шоколаду, адже вміст цукру в них приблизно однаковий.

Темний та чорний шоколад містить значно менше цукру та є найкращим вибором, коли мова йде про збереження ваших зубів здоровими та без карієсу.

Існують дослідження, які припускають, що чорний шоколад може допомагати в боротьбі з карієсом. Ось декілька причин:

поліфеноли в складі – допомагають боротися з розмноженням бактерій та інших організмів у роті, нейтралізують організми, що викликають неприємний запах з рота;

флавоноїди в складі – уповільнюють розвиток карієсу;

високий рівень антиоксидантів в складі – їх наявність у слині допомагає боротися із захворюваннями ясен.

Стоматологи розповідають: карієс виникає з часом. Однак йому можна запобігти, зменшивши споживання цукру, стежачи за тим, які продукти ви їсте і забезпечуючи щоденне чищення зубів зубною щіткою та ниткою.

Тож справжній корисний шоколад в адекватній кількості цілком безпечний для ваших зубів.

Не всі види шоколаду сприяють виникненню карієсу. Фото: efurorstudio/depositphotos

Міф: шоколад містить багато кофеїну

Шоколад містить біологічно активні сполуки: кофеїн і теобромін. Кофеїн міститься в шоколаді в невеликій кількості.

Потрібно з'їсти близько восьми 100-грамових плиток молочного шоколаду, щоб спожити кількість кофеїну, яка міститься в чашці кави.

Теобромін присутній в шоколаді в набагато більших кількостях, хоча має відносно слабкий стимулюючий ефект.

Цілком можливо, що в поєднанні ці та інші біологічно активні компоненти впливають на "любов до шоколаду". Наразі немає прямих доказів, які б це підтверджували.

Відповідно до проведених досліджень, антиоксиданти (поліфеноли, наприклад) присутні у великій кількості в шоколаді, мають ряд захисних серцево-судинних ефектів та викликають розширення судин, що забезпечує зниження артеріального тиску.

З іншого боку, надмірне споживання шоколаду може призвести до тахіаритмій та інших проблем з серцево-судинною системою, тому дотримуватися норми споживання вкрай важливо.