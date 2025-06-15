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У США зафіксували зростання смертності від алкогольних хвороб печінки: найбільше – серед жінок

Анна Коваленко — 15 червня, 12:37
У США зафіксували зростання смертності від алкогольних хвороб печінки: найбільше – серед жінок
Жіночі організми інакше, ніж чоловічі, розщеплюють алкоголь
Фото: NewAfrica/DepositPhotos

У період від 2018 та 2022 роками смертність від захворювань печінки, пов’язаних із вживанням алкоголю, у США зросла майже на 9%. Фахівці вважають, що причиною цього може бути зокрема збільшення споживання алкоголю під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в JAMA Network Open, інформує MedicalXpress.

Науковці виявили, що в цей період серед чоловіків зберігалася найбільша кількість смертей від хвороб печінки, пов’язаних з алкоголем – 17 на 100 тисяч людей. Однак рівень смертності серед жінок зростав швидше.

У 2022 році через ці проблеми зі здоров’я помирали восьмеро зі 100 тисяч жінок. Рівень смертності серед них зростав приблизно на 4,3% щороку – ця кількість майже вдвічі перевищує показник серед чоловіків.

Також науковці з’ясували, що смертність швидко зростала серед молоді. У людей віком від 25 до 44 років виявили найбільше щорічне зростання смертності від гепатиту, пов’язаного з алкоголем, у період від 1999 до 2022 року.

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Фахівці припускають, що наслідки вживання алкоголю під час пандемії можуть проявлятися протягом багатьох років.

"Цироз, пов’язаний з алкоголем, розвивається з часом, тому ми можемо не побачити справжнього масштабу наслідків до п’яти чи, ймовірно, десяти років, що дуже тривожить", – сказав доктор Роберт Вонг зі Стенфордського університету.

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Однією з причин, чому жінки можуть частіше помирати від проблем з печінкою, пов’язаних з алкоголем, вважають особливості їхнього організму при переробленні етилового спирту.

Біологічно жінки гірше розщеплюють алкоголь, ніж чоловіки, тому навіть невелика кількість напою може більше вплинути на стан їхнього організму.

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Крім того, автори роботи припускають, що зростання смертності в період, який аналізували, пов’язаний з більшим вживанням алкоголю під час COVID-19.

"Хоча пандемію взяли під контроль, але нерівність, яка виникла разом із нею, продовжувалася та посилювалася", – вважає професор Гарвардської медичної школи Насім Малекі, який не брав участь у дослідженні.

Наразі не відомо, чи тенденція до зростання смертності від хвороб, пов'язаних із вживанням алкоголю під час пандемії COVID-19, є актуальною для країн Європи.

Раніше ми розповідали, як алкоголь впливає на нервову систему та чи дійсно допомагає боротися зі стресом.

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