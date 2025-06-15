У США зафіксували зростання смертності від алкогольних хвороб печінки: найбільше – серед жінок

У період від 2018 та 2022 роками смертність від захворювань печінки, пов’язаних із вживанням алкоголю, у США зросла майже на 9%. Фахівці вважають, що причиною цього може бути зокрема збільшення споживання алкоголю під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в JAMA Network Open, інформує MedicalXpress.

Науковці виявили, що в цей період серед чоловіків зберігалася найбільша кількість смертей від хвороб печінки, пов’язаних з алкоголем – 17 на 100 тисяч людей. Однак рівень смертності серед жінок зростав швидше.

У 2022 році через ці проблеми зі здоров’я помирали восьмеро зі 100 тисяч жінок. Рівень смертності серед них зростав приблизно на 4,3% щороку – ця кількість майже вдвічі перевищує показник серед чоловіків.

Також науковці з’ясували, що смертність швидко зростала серед молоді. У людей віком від 25 до 44 років виявили найбільше щорічне зростання смертності від гепатиту, пов’язаного з алкоголем, у період від 1999 до 2022 року.

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Фахівці припускають, що наслідки вживання алкоголю під час пандемії можуть проявлятися протягом багатьох років.

"Цироз, пов’язаний з алкоголем, розвивається з часом, тому ми можемо не побачити справжнього масштабу наслідків до п’яти чи, ймовірно, десяти років, що дуже тривожить", – сказав доктор Роберт Вонг зі Стенфордського університету.

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Однією з причин, чому жінки можуть частіше помирати від проблем з печінкою, пов’язаних з алкоголем, вважають особливості їхнього організму при переробленні етилового спирту.

Біологічно жінки гірше розщеплюють алкоголь, ніж чоловіки, тому навіть невелика кількість напою може більше вплинути на стан їхнього організму.

Крім того, автори роботи припускають, що зростання смертності в період, який аналізували, пов’язаний з більшим вживанням алкоголю під час COVID-19.

"Хоча пандемію взяли під контроль, але нерівність, яка виникла разом із нею, продовжувалася та посилювалася", – вважає професор Гарвардської медичної школи Насім Малекі, який не брав участь у дослідженні.

Наразі не відомо, чи тенденція до зростання смертності від хвороб, пов'язаних із вживанням алкоголю під час пандемії COVID-19, є актуальною для країн Європи.

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