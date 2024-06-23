Вчені рекомендують тестувати жінок на діабет до 14 тижня вагітності

Більш раннє обстеження може запобігти ускладненням під час і після вагітності.

Вчені закликають перевіряти вагітних жінок на розвиток гестаційного діабету значно раніше, ніж це роблять зараз – між 24 і 28 тижнями.

Автори трьох пов’язаних статей, опублікованих у журналі Lancet, з’ясували, що значна частка жінок в перші 20 тижнів вагітності мала високий рівень глюкози в крові. Їхні вагітності проходили значно складніше, ніж у жінок, у яких гестаційний діабет розвинувся на пізніх термінах. А більш раннє лікування допомагає зменшити ризики, пише The Guardian.

Гестаційний діабет – форма захворювання, яка розвивається лише під час вагітності. Вона вражає кожну сьому вагітну жінку у всьому світі. Це – найпоширеніше медичне ускладнення вагітності, яке виникає, коли гормон, що виробляє плацента, перешкоджає організму ефективно використовувати інсулін. Це призводить до підвищення рівня глюкози в крові.

Без лікування гестаційний діабет може призвести до підвищення тиску крові, зростання ризику кесаревого розтину, розладів психічного здоров’я та ускладнень під час пологів. Також недуга підвищує ризики для подальшого здоров’я матері, як-от виникнення діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань.

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У багатьох країнах жінки з ризиком гестаційного діабету проходять тестування між 24 і 28 тижнями вагітності. 28 вчених із 13 країн закликали проводити тестування до 14 тижнів вагітності, а не в третьому триместрі, щоб запобігти ускладненням під час і після вагітності.

"Це дослідження показує, що виявлення та лікування в першому триместрі знижує деякі з цих ризиків", – стверджує доктор Люсі Чемберс, керівниця відділу комунікацій з досліджень Diabetes UK.

Професор Девід Сіммонс із Університету Західного Сіднея зазначив, що існує "нагальна потреба в серйозних змінах" у діагностиці та лікуванні гестаційного діабету не лише під час вагітності, а й протягом усього життя матерів та їхніх дітей.

Раніше вчені з'ясували, що підліткова вагітність підвищує ризик передчасної смерті.